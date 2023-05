Hojlund, subito una big: ecco dove giocherà

Una delle più grandi rivelazioni di questa stagione è senza dubbio Rasmus Højlund, attaccante danese classe 2003 dell’Atalanta

L’Atalanta di Gian Piero Gasperini è prepotentemente rientrata in corsa per un posto nella prossima Champions League, grazie anche alle reti del giovane attaccante Rasmus Hojlund.

Alla sua prima stagione in Italia, infatti, il classe 2003 ha realizzato otto reti e fornito tre assist in 30 partite disputate tra campionato e Coppa Italia. Le ottime prestazioni svolte dall’ex attaccante dello Sturm Graz non sono passate inosservate, tanto che diverse società lo hanno messo nel proprio mirino per rinforzare il proprio reparto avanzato. A tal proposito, un top club del nostro campionato pare intenzionato a fare sul serio in estate.

La Juventus cede Vlahovic, Hojlund nel mirino: la ‘Dea’ ora trema

Dusan Vlahovic sembra destinato a lasciare la Juventus al termine della stagione, con la dirigenza pronta ad ascoltare le offerte che si apprestano ad arrivare. Si prospetta un’estate movimentata per l’attaccante serbo, che potrebbe lasciare il club bianconero al termine della stagione. Il classe 2000, infatti, sta faticando e non poco in questa stagione, che lo vede a quota dodici reti realizzate e quattro assist forniti in 37 partite disputate tra campionato e coppe. Oltre a questo, c’è anche il discorso legato alle plusvalenze, che potrebbero indurre lo stesso calciatore a chiedere la cessione. Proprio per questo la dirigenza bianconera si sta guardando intorno, tanto che avrebbe già individuato il possibile sostituto.

Massimiliano Allegri è rimasto stregato dal bomber danese, tanto che lo avrebbe richiesto come obiettivo primario in caso di addio definitivo al bomber serbo. Visto il grande investimento fatto per prelevarlo dallo Sturm Graz la scorsa estate per circa 17 milioni di euro, l’Atalanta è pronta a chiedere cifre importanti per dare il definitivo via libera alla cessione. Proprio per questo, la Juventus è intenzionata ha reinvestire gran parte dei soldi ottenuti dalla cessione di Vlahovic per convincere i nerazzurri a lasciarlo partire.

Si tratterebbe di un grande colpo per la Juventus, che si assicurerebbe un grande bomber sia per il presente che per il futuro visti gli ampi margini di miglioramento che ha il ragazzo. Il calciomercato estivo è già pronto ad entrare nel vivo, con la ‘Vecchia Signora’ che pianifica il grande ‘scippo’ alla Dea. Il popolo nerazzurro ora trema davvero, anche se per Hojlund occorrerà tirare fuori sui 50 se non 60 milioni di euro.