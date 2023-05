Incredibile Monza: un colpo da 35 milioni, Galliani scatenato

Il Monza di Galliani si prepara al grande colpo nel calciomercato. È stato individuato l’uomo che dovrà fare alzare ancora di più il livello di qualità dei brianzoli

La squadra di Palladino è protagonista di un buon gioco con tanti italiani e qualche straniero che la porta ancora di più in alto. Galliani guarda al futuro e vuole regalare per il prossimo calciomercato un autentico gioiello per puntare all’Europa.

La prima stagione in Serie A del Monza è stata coinvolgente, tanti gli episodi che hanno visto protagonisti i brianzoli, di certo non si sono mai annoiati. Un punto con Stroppa e poi la rinascita con l’esordiente Palladino, che ha portato punti e un gioco corale spesso difficile da arginare anche per i top club del nostro torneo.

Tanti sono stati i calciatori impiegati, Carlos Augusto, Ciurria e Colpani sono le rivelazioni del campionato e ora potrebbe aggiungersi una nuova stella. Non mancano i quattrini al Monza e nemmeno le idee, Adriano Galliani ha individuato il principale uomo copertina della prossima stagione.

Monza, l’affare arriva dal Milan: De Ketelaere

Non è un caso come siano comunque ottimi i rapporti dei brianzoli con le grandi squadre di Serie A. Il Monza ha attinto prestiti da Inter e Juve, nonché mantenuto un dialogo con il Milan. Proprio dalla sua ex squadra potrebbe arrivare il grande colpo, un calciatore da 35 milioni di euro che è in attesa di un grande rilancio. Il Monza punta De Ketelaere, si lavora per un prestito nella prossima stagione.

Al belga serve una squadra che possa lanciarlo, lo scotto con l’ambiente rossonero è stato forte. Non è abituato a reggere le pressioni, in campo gioca troppo timido come se avesse paura di sbagliare. Cosa che potrebbe cambiare al Monza, il belga sarebbe l’uomo ideale per il gioco di Palladino, avendo coperte le spalle con Pessina e Sensi per l’esperienza in Serie A e lanciando CDK sulla trequarti, con Caprari e un altro bomber (da comprare) per completare l’assetto offensivo.

L’idea De Ketelaere stuzzica il Monza, l’ipotesi può avere una sua base. I due milioni e mezzo di stipendio annui non sono un ostacolo insormontabile, il Milan non garantirebbe però un diritto di riscatto a basso costo. I soldi investiti dal Bruges sono stati tanti, i rossoneri vogliono guardare da vicino quest’investimento e un prestito in una piazza più tranquilla potrebbe essere la soluzione migliore per tutte le parti in causa.