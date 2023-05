Infortunio Leao, c’è l’esito degli esami: cosa filtra per il derby, Pioli in ansia

Da oggi fino a mercoledì non si farà altro che parlare delle condizioni di Rafael Leao. Il fenomeno portoghese del Milan, infatti, rischia di non scendere in campo nell’Euroderby di mercoledì contro l’Inter a causa di un infortunio che ieri lo ha costretto ad uscire dal campo dopo appena 10′ di gioco.

Con o senza di Rafa in campo il Milan ieri è riuscito comunque a portare a casa i tre punti contro la Lazio, ma al triplice fischio dell’arbitro i pensieri del popolo milanista, Pioli incluso, sono andati al portoghese, quasi a snobbare l’ottimo risultato ottenuto. Che i rossoneri siano Leao-dipendenti è cosa risaputa, ed è per questo che perdere il 17 adesso, a pochi giorni da un’appuntamento storico, fa ancora di più alzare la tensione.

Milan, infortunio Leao: tensione a mille, le ultime

Dopo l’importantissima vittoria in campionato contro la Lazio, che ha riaperto la corsa al quarto posto per gli uomini di Pioli, il pensiero di tutto il mondo Milan è andato alle condizioni del suo MVP: Rafael Leao. Nel momento più importante della stagione, infatti, il portoghese ha ‘tradito’ compagni e tifosi infortunandosi.

Al 10′ della sfida di ieri il 17 rossonero è infatti stato costretto ad uscire a causa di un problema muscolare che ha immediatamente preso la scena, facendo passare quasi in secondo piano quello che stava accadendo in campo, anche perché ricordiamolo, mercoledì c’è l’Euroderby di Champions contro l’Inter.

Non avere un giocatore come Leao sarà un handicap enorme per il Milan, che fino all’ultimo istante prima del fischio di inizio di mercoledì proverà ad avere a disposizione il suo fenomeno. Nel frattempo, in mattinata sono arrivati i risultati degli esami clinici ai quali si è sottoposto in mattinata il portoghese, che oltre a alzare la tensione mettono anche spalle al muro Stefano Pioli, che ora è difronte ad una scelta complicata.

Milan, c’è l’esito degli esami di Leao: le condizioni del portoghese

‘Via il dente via il dolore’. A neanche 24 ore dall’infortunio il Milan ha deciso di sottoporre ad una serie di esami clinici Rafael Leao per scoprire la realtà entità del problema che ha colpito il fenomeno portoghese. I risultati di questi sono arrivati subito dalle parti di Milanello, che si sono lasciati andare ad un sospiro di sollievo.

Stando infatti a quanto riportato da Sky Sport, i controlli ai quali si è sottoposto questa mattina Leao hanno evidenziato una piccola elongazione all’adduttore. Confermato dunque quanto già detto ieri da Pioli nel post partita di San Siro, con il portoghese che è stato in grado di fermarsi in tempo evitando il peggio.

Scongiurato il peggio per Leao in vista del derby: le sensazioni del Milan

Scongiurato il peggio per Leao la domanda che ora ci si pone è: il portoghese scenderà in campo mercoledì nel derby europeo contro l’Inter? Le sue condizioni verranno monitorate ora per ora, ma al momento il 17 rossonero resta ancora in dubbio. Il Milan però può sorridere, visto che comunque Leao non andrà incontro ad un lungo stop. Se non sarà l’andata, il portoghese potrebbe tornare in campo per il ritorno in Champions. Staremo a vedere.