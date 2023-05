Juventus, UFFICIALE: fuori per le ultime cinque partite

La Juve ha un bel problema per il finale di campionato, uno dei bianconeri è costretto a saltare l’ultima parte di questa stagione travagliata

Max Allegri perde così un altro uomo a disposizione, la coperta si fa sempre più corta. In questo caso, è un’assenza inaspettata, i bianconeri dovranno trovare ora le forze necessarie per riuscire a cavarsela in ogni caso.

La rosa della Juventus sta arrivando ai minimi termini. Max Allegri non ha una panchina lunga e rischia davvero di arrivare con gli uomini contati nel finale di stagione. Gli infortuni l’hanno condizionata, i bianconeri sono stati spesso costretti a giocare in emergenza e gli acciacchi stagionali sono stati vari. L’ultimo ko è stato registrato da De Sciglio, la lesione del crociato lo terrà fuori probabilmente per tutto il 2023.

Ora è un altro titolare bianconero a saltare il resto del campionato, è arrivata la comunicazione ufficiale che tutti temevano in casa Juve, non troppo gradita dai tifosi.

Juventus, un’altra assenza rovina il finale

La pratica bianconera in campionato è tutt’altro che chiusa, la Juve dovrà cercare di fare quanti più punti possibili proprio perché è alto il rischio di un’altra penalizzazione. I giochi non sono chiusi sul fronte della giustizia sportiva e la squadra non sembra averlo capito in campo, quattro punti in cinque gare e l’incontro prossimo contro l’Atalanta lo dimostrano. A partire proprio dalla sfida di Bergamo, ci sarà un’altra assenza: Soulè fuori dalla Juve, andrà a giocare il mondiale under 20 con l’Argentina.

Una convocazione che ha spiazzato l’ambiente bianconero, il giovane attaccante non sarà più a disposizione della prima squadra. È molto considerato dalla federazione sudamericana, era stato convocato anche per la nazionale maggiore e sta trovando la sua dimensione nelle giovanili, puntando a un mondiale di eccellenza per spiccare il volo. Allegri in questa stagione lo ha lanciato gradualmente, spesso cambiandogli più ruoli nel corso della stagione e a gara in corso.

Soulè chiude questa stagione in bianconero con 13 gare e un gol in campionato contro la Sampdoria, una gara in Coppa Italia, due in Europa League e tre in Champions League. Un prospetto che sta lentamente dimostrando di poter giocare ad alti livelli, un elemento interessante anche in vista della prossima stagione. Questo mondiale under 20 potrebbe dare maggiore consapevolezza nei suoi mezzi, ha grandi qualità di base ma spesso è ancora poco incisivo sotto porta.