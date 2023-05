L’affare Vlahovic si sblocca così: 50 milioni e un terzino

Sempre più incerto il futuro di Dusan Vlahovic in maglia bianconera: l’ambizioso club ci prova inserendo una contropartita

Proprio ora che si è sbloccato. Proprio ora che potrebbe prendere fiducia, regalando alla Juve un finale di stagioen che potrebbe ancora regalare la soddisfazione di un alloro europeo che da troppo tempo manca nella bacheca bianconera. Eppure proprio adesso Dusan Vlahovic potrebbe essere messo sul mercato dalla Juve, ingolosita da una proposta che proprio non si aspettava. Non finiscono davvero mai i colpi di scena in questa travagliata e tormentata annata per i colori bianconeri. In attesa di capire se e quanto, e come, la giustizia sportiva andrà ad intervenire sui risultati del campo, il mercato va avanti. Non senza sorprese.

Non si può certo ignorare che la situazione di incertezza sulla partecipazione alla prossima Champions League – unica via per poter pensare di mantenere almeno in parte l’attuale monte ingaggi – stia condizionando le scelte della dirigenza. Non è solo una questione meramente finanziaria in ballo: alcuni giocatori, senza la vetrina dell’Europa che conta, potrebbero non voler nemmeno restare. Tutto sommato è lo stesso dilemma che sta affliggendo Adrien Rabiot, ancora indeciso se prolungare o meno il suo contratto con la Vecchia Signora. In siffatta situazione, anche uno come Dusan Vlahovic potrebbe essere sacrificato dalla società.

Vlahovic via, Emery ci prova con lo scambio

Il motivo, non nascondiamoci, è principalmente di natura economica. Ma troverebbe anche delle ‘giustificazioni’ di tipo tecnico, soprattutto se, come sembra, Massimiliano Allegri resterà alla guida del club. Il feeling tra giocatore e tecnico, si sa, non è più dei migliori. Se a questo aggiungiamo il grande interesse che un club di Premier League sta manifestando per il serbo, il cerchio potrebbe chiudersi. Per il suo attaccante la Juve ha sempre chiesto almeno 70 milioni cash ma l’Aston Villa, l’ambizioso club che sta corteggiando con insistenza l’ex Viola, ha in mente un’altra proposta.

Per abbassare un cash che sarebbe impegnativo anche per una società ricca come quella dei Villans, l’idea del nuovo Ds Mateu Alemany è quella di mettere sul piatto Lucas Digne, già conosciuto al pubblico italiano per la sua pregressa esperienza alla Roma. La mossa dell’ex dirigente del Barcellona si spiega con la consapevolezza che la Juve dovrebbe acquistare a tutti i costi un terzino sinistro: una lacuna presente dallo scorso anno e mai colmata. Oltre al calciatore francese verrebbero offerti almeno 50 milioni di euro, utili per dare ossigeno alle sanguinanti casse bianconere. Basterà questa offerta per convincere il sodalizio italiano a privarsi di Vlahovic?