L’ex che non ti aspetti: il post Allegri spiazza tutti

La Juve pensa al sostituto di Max Allegri in panchina, una chance può essere nuovamente ridata a un ex bianconero del passato

Il nuovo allenatore della Juventus dovrà rivoluzionare la rosa, dando necessariamente un altro tipo di gioco alla squadra per cercare di coinvolgere nuovamente i tifosi. Il casting dei pretendenti è lungo, uno tra Tudor, Gasperini e Paulo Sousa sta guadagnando terreno per il ruolo.

Cinque partite di campionato più due o tre gare in Europa League: il destino di Max Allegri potrebbe essere al capolinea, la sua seconda avventura sulla panchina della Juve va sui titoli di coda. I tifosi vogliono da tempo l’esonero del tecnico, la nuova dirigenza può ripartire da un nuovo allenatore.

Il bilancio la farà da padrona, anche esonerare un tecnico è un problema quando le casse piangono. In attesa di sviluppi sul fronte della giustizia sportiva, le idee cominciano a maturare per una nuova guida tecnica. Il nuovo allenatore della Juve dovrà essere un amante del gioco spregiudicato e che sia soprattutto gradito alla piazza, avendone già saggiato gli umori in passato.

Juve, un ex al posto di Allegri

La storia di Allegri alla Juve sta finendo senza grossi sussulti. I bianconeri si sono immalinconiti, in due campionati non hanno mai toccato la vetta e, soprattutto, hanno sempre fatto storcere il naso agli esteti del bel gioco. La valorizzazione dei giovani è apparsa una costrizione necessaria, la rosa dei campioni è stata sempre corta, i problemi sono arrivati soprattutto sul piano fisico e medico. Allegri sarà il primo ad andar via se ci sarà una rivoluzione, Paulo Sousa tecnico della Juve è un’opzione che prende piede.

Si parte dal coraggio che avrà la nuova dirigenza, al di là delle dichiarazioni di facciata. Il progetto della Juve dovrà ripartire anche da ciò che offrirà il campo, se si vorrà fare un distacco dal modus operandi di Agnelli questa è l’occasione buona. Sousa si è rilanciato alla Salernitana, dieci risultati utili consecutivi e una valorizzazione del gioco che piace sono tra gli argomenti proposti.

Il tecnico portoghese attende da sempre una big, il suo percorso in panchina è stato un mix di tutti i generi. In bianconero giocò per due stagioni, dimostrandosi una mezzala di valore e la vittoria di due Champions League consecutive (una alla Juve, l’altra al Borussia Dortmund) sono la dimostrazione anche di un certo appeal europeo.