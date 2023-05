Nuova ‘beffa’ all’Inter, scambio secco con la Juve

La Juventus è pronta a beffare l’Inter in sede di calciomercato con i bianconeri su un obiettivo dei nerazzurri. Uno scambio a sorpresa potrebbe chiudere un affare con un’altra squadra di Serie A

L’Inter, concentrata sull’importante finale di stagione sia in ottica campionato che Champions League, è al lavoro per cercare i giusti rinforzi da regalare ad Inzaghi in vista della prossima annata ma sulla sua strada potrebbe scontrarsi con la Juventus.

Uno dei giocatori che piace molto ai nerazzurri è Singo. L’esterno del Torino sta facendo bene alla corte di Ivan Juric e potrebbe partire durante l’estate per fare un salto in una big. Classe 2000, ha un contratto fino a giugno del 2024 con i granata che potrebbero quindi decidere di cederlo in estate per non rischiare di perderlo a costo zero tra un anno. L’Inter lo ha messo nel mirino nel caso in cui si dovesse concretizzare la cessione di Dumfries in estate con l’olandese che piace molto a diverse big europee, pronte a versare nelle casse dei nerazzurri circa 30 milioni di euro.

Calciomercato Inter, beffa in arrivo per Singo: c’è la Juventus

Sull’esterno del Torino c’è però anche la Juventus con i bianconeri pronti a proporre uno scambio ai cugini per provare a portare in bianconero il laterale ivoriano.

La Juventus è fortemente interessata al terzino della squadra granata considerato il fatto che De Sciglio resterà fuori probabilmente fino a fine 2023 mentre Cuadrado è ancora in dubbio sulla permanenza in bianconero visto che è in scadenza di contratto. I bianconeri potrebbero mettere sul piatto il cartellino di Soulé. Il trequartista ha iniziato a trovare spazio alla corte di Massimiliano Allegri in questa seconda parte di stagione ma potrebbe essere ceduto in prestito con diritto di riscatto per permettergli di trovare maggiore spazio.

Un affare che potrebbe consentire al Torino di monetizzare la partenza dell’ivoriano che tra un anno si libererebbe a costo zero. Salterebbe così un’opzione per l’Inter di sostituire Dumfries anche se Giuseppe Marotta ha messo nel mirino il canadese Buchanan, esterno del Bruges che sta facendo molto bene in questo campionato. Il giocatore potrebbe arrivare alla corte di Simone Inzaghi per una cifra intorno ai 12 milioni di euro.

Resta da capire quale possa essere la mossa dell’Inter per provare a strappare Singo alla concorrenza con i nerazzurri che rischiano di essere superati dalla Juve per un giocatore del Torino come accaduto in precedenza con Bremer.