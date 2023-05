Pazza Inter, blitz per Milinkovic-Savic con lo scambio

Anche i nerazzurri si iscrivono alla corsa per il Sergente, già pupillo di Simone Inzaghi: sul piatto anche un giovane bomber

E fu così che l’Inter, dopo aver visto da vicino il baratro, si riprese. Proprio quando la corsa Champions si era maledettamente complicata – i nerazzurri sono stati anche sesti in classifica – Simone Inzaghi ha tirato fuori il meglio dai suo ragazzi, che hanno inanellato 4 vittorie consecutive in campionato, di cui tre in trasferta, rimettendo almeno per ora le cose a posto. Nel frattempo è stata anche incamerata un’altra finale di Coppa Italia, tanto per non perdere una gustosa abitudine inaugurata dallo specialista Simone Inzaghi.

Lo stesso tecnico piacentino, il cui destino pareva segnato dopo la caduta interna contro la Fiorentina, potrebbe ora clamorosamente essere riconfermato. Del resto il club ha già alzato al cielo un trofeo, e nelle prossime settimane potrebbero arrivarne addirittura altri due. Di cui uno, il più prestigioso, farebbe entrare di diritto Inzaghi nella storia del calcio italiano ed europeo, oltre che nerazzurro. Ecco che allora l’ex Lazio potrebbe bussare alle porte della sua dirigenza con le credenziali giuste per chiedere un top acquisto: si tratta del suo pupillo numero 1 a tempi in cui allenava il club biancoceleste.

Inzaghi le prova tutte per Milinkovic-Savic: spunta il baby bomber

Stiamo ovviamente parlando di Sergej Milinkovic-Savic, il sogno proibito della Juventus da almeno 4 anni e calciatore più volte blindato dal patron dei capitolini Claudio Lotito. Che qualche anno fa arrivò addirttura a rifiutare 80 milioni dal Manchester United per il suo gioiello. Ora i tempi sono cambiati. Il calciatore vorrebbe mettersi alla prova in un club con ambizioni da Scudetto, e che possa competere fino in fondo in Champions League. Il contratto in scadenza a giugno 2024 non è ancora stato rinnovato: motivo per cui il valore del cartellino è ragionevolmente sceso intorno ai 60 milioni.

ll club meneghino starebbe approntando un’offerta composita: un certo quantitativo di sonante moneta – ancora da stabilire – più il cartellino di Samuele Mulattieri, bomber in prestito al Frosinone appena promosso in Serie A. Il classe 2000, sul quale l’Inter vanta un diritto di controriscatto, potrebbe essere una delle armi giuste per convincere il riluttante presidentissimo dei biancocelesti. Il motivo è presto spiegato.

Il tecnico Maurizio Sarri sta cercando da tempo un vice-Immobile, possibilmente italiano e giovane. Mulattieri sarebbe perfetto anche perchè non avrebbe delle pretese di supposta titolarità, per lo meno non nella prossima stagione. L’addio a Milinkovic potrebbe così essere leggermente più indolore, addolcito come sarebbe anche da un buon cash messo sul piatto dall’abile Marotta.