Tutto finito: lascia il Milan e si trasferisce a Berlino

Il Milan è focalizzato sugli obiettivi di fine stagione e punta ad arrivare più lontano possibile. Poi ci sarà tempo per pensare ad un mercato che presenta già un addio sicuro in difesa: direzione Berlino

Il finale di stagione ha ancora molto da raccontare in casa Milan. I rossoneri hanno bisogno di mettere insieme una serie importante di risultati di rilievo consecutivi per riuscire ad agguantare gli obiettivi che restano alla truppa di Pioli. Dalla doppia entusiasmante sfida in semifinale di Champions League contro i rivali dell’Inter, ad un campionato da raddrizzare provando a strappare un pass tra le prime quattro che sarebbe fondamentale sotto ogni punto di vista.

Giroud e compagni hanno un margine d’errore risicatissimo per quella che è la fase più calda ed importante dell’intera annata. Poi ci sarà tempo anche per preparare la prossima sessione estiva di calciomercato, quando il Milan dovrà andare a metter mano alla rosa sia in entrata che in uscita. Non tutti i colpi di quest’anno hanno reso a dovere, e c’è chi dopo una sola stagione è già pronto ad andare via. Uno su tutti Sergino Dest, terzino destro statunitense arrivato in prestito dal Barcellona per sostituire l’infortunato Florenzi nelle rotazioni, e mai realmente incisivo.

Calciomercato Milan, destino segnato per Sergino Dest: l’addio in estate è certo

Il destino di Sergino Dest appare già ampiamente segnato. A San Siro il laterale americano ha giocato appena 14 partite per un totale di 635 minuti senza alcun tipo di sussulto positivo. Poco incline alla fase difensiva e ricco di lacune dal punto di vista tattico, l’ex Barcellona dovrà trovarsi una nuova realtà in cui provare a rilanciarsi, dopo aver raccolto un autentico flop a Milano.

Un disastro la stagione di Dest che tornerà quindi per fine prestito al Barça, lì dove non avrà chiaramente spazio, motivo per cui dovrà rimediare una nuova sistemazione. Secondo quanto evidenziato dal ‘Mundo Deportivo’, visto che il Milan non verserà 20 milioni di euro per trattenerlo, l’esterno ex Ajax dovrebbe finire a giocare in Bundesliga, dove ad attenderlo ci sarebbe un’avventura nella capitale con la maglia dell’Union Berlino, che ha messo in piedi un’annata sorprendente. Sarebbe infatti in via di definizione il prestito con la compagine tedesco, lì dove dovrebbe provare a rilanciarsi Dest, che ai tempi del suo arrivo a Barcellona sembrava un prospetto molto interessante. L’Union, con un buon finale di stagione, potrebbe anche provare a garantirgli presenza in Champions.