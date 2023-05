Verratti in Serie A: la cifra è incredibile

Marco Verratti può lasciare il Paris Saint Germain. Il centrocampista azzurro non si è reso protagonista di una buona stagione. Futuro in Serie A, ecco come stanno le cose

Marco Verratti può dire addio al PSG al termine di questa stagione. Quest’anno l’ex centrocampista del Pescara è stato spesso oggetto di critiche da parte dei tifosi parigini e dalla stampa francese per via del suo rendimento negativo.

Stando a quanto riportano dalla Francia, il club dell’emiro sta seriamente valutando l’ipotesi di cederlo, nonostante il rinnovo siglato lo scorso dicembre fino al 2026. Vista la situazione, molte società stanno monitorando la situazione, con un top club nostrano pronto ad approfittarne.

Il PSG pronto a cedere Verratti, la Juventus ci pensa: ecco la richiesta

La ‘Vecchia Signora’ sta lavorando ai rinnovi di Angel Di Maria e Adrien Rabiot, che vedranno scadere il proprio contratto a giugno. Se per il Fideo le cose sembrano procedere in maniera positiva, lo stesso non si può dire per il centrocampista francese, appetito sempre di più in Premier League. Il ragazzo è attratto dall’idea di approdare in Inghilterra, e questo rende quasi impossibile il rinnovo con il club bianconero. Visto l’addio del francese che appare oramai certo, il club bianconero è alla ricerca di un grande centrocampista per sostituirlo. Da qui nasce l’idea di riportare in Italia Marco Verratti, che in questa stagione ha deluso con la maglia del club transalpino.

Per cedere il classe 1992, il Paris Saint-Germain chiede tra i 40 e i 50 milioni di euro. Si tratta di una cifra importante per i club del nostro campionato, ma che la Juventus può pensare di investire per regalare a Massimiliano Allegri un centrocampista dal grande talento e dalla grande esperienza.

Il centrocampista azzurro, nonostante il prolungamento siglato da pochi mesi, può essere intrigato dall’idea di ritornare nel proprio paese, soprattutto in un top club come quello bianconero. Il calciomercato estivo è già pronto ad entrare nel vivo, con Marco Verratti pronto a lasciare il Paris Saint Germain dopo ben undici anni dal suo arrivo. La Juventus è pronta a provarci sul serio, con Massimiliano Allegri pronto ad accoglierlo a braccia aperte anche se, oltre al cartellino, andrà superato l’ostacolo ingaggio: il Nazionale azzurro guadagna la bellezza di 12 milioni di euro netti… Uno sproposito per una Juve che, probabilmente, non farà la Champions il prossimo anno e che ha intenzione di dare un netto taglio al monte stipendi che oggi sfiora i 200 milioni