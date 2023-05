Addio Milan: pagano la clausola di 50 milioni di euro

Il Milan potrebbe perdere uno dei suoi pezzi pregiati. Le big europee hanno nel mirino un centrocampista e la clausola è allettante. Maldini pensa alla cessione

Il campionato è quasi agli sgoccioli e per i top club della Serie A è tempo di bilanci. Il Milan non è riuscito a confermarsi campione d’Italia e rischia addirittura di non arrivare tra le prime 4. La classifica non è delle migliori e pesano i tantissimi punti persi contro squadre alla portata. Nelle ultime settimane sono arrivati pareggi contro Empoli e Cremonese. Anche la Coppa Italia è stata fallimentare è stata un fallimento con l’eliminazione agli ottavi di finale contro il Torino di Juric. A rincuorare i milanisti ci ha pensato il bellissimo percorso in Champions League.

I rossoneri sono in semifinale e in sette giorni si giocheranno l’accesso alla finalissima di Istanbul con i ‘cugini’ dell’Inter. Una sfida da dentro o fuori che porta indietro nel tempo. La squadra di Pioli vuole tornare a giocarsi la coppa dopo tantissimi anni. L’ultima volta fu nel 2007, mentre per i nerazzurri nel 2010 con Mourinho in panchina. Dall’altra parte del tabellone ci sono Real Madrid e Manchester City. Due colossi del calcio mondiale che fanno paura, ma in una finale può succedere qualsiasi cosa.

Milan, ‘allarme Bennacer: una big è disposta a pagare la clausola

Se il Milan non dovesse centrare la qualificazione in Champions League servirà qualche cessione di lusso per fare mercato. Maldini lo sa bene e per questo spera in un gran finale di stagione dei rossoneri. L’obiettivo è raggiungere la principale competizione europea e ci sono due possibilità: arrivare tra i primi 4 oppure coronare il sogno di vincere la Champions League. Il tour de force di maggio sarà decisivo per il futuro, ma alcuni club europei si stanno muovendo per i gioielli del Milan. Il più ambito è ovviamente Leao. Il portoghese deve ancora firmare il rinnovo del contratti e le sirene si sono accese.

Ma non solo lui è richiesto, infatti anche Bennacer è sul taccuino di due top club inglesi. Il Manchester City e l’Arsenal lo seguono con particolare attenzione anche grazie alle bellissime prestazioni contro il Napoli in coppa. L’algerino ha da poco firmato il rinnovo del contratto fino al 2027, ma c’è la clausola rescissoria che fa gola. Infatti le due squadre d’oltremanica non hanno particolari problemi a spendere circa 50 milioni per lui. Maldini per ora fa muro, ma a luglio la situazione può cambiare.