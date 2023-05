Infortunio Leao: arriva una brutta notizia da Milano

In casa Milan continua a tenere banco l’infortunio di Leao. E arrivano degli aggiornamenti importanti direttamente dalla Lombardia. Le ultime.

Manca sempre meno a Milan–Inter. Mercoledì le due squadre scenderanno in campo per l’andata della semifinale di Champions League e la domanda che in molti si fanno è: ci sarà Rafael Leao?

In casa Milan c’è sicuramente preoccupazione per l’infortunio di Leao. Gli accertamenti hanno evidenziato una elongazione dell’adduttore della coscia destra e diciamo che le previsioni del club erano completamente differenti. A questo punto i dubbi saranno sciolti solamente a ridosso della sfida, ma intanto arrivano degli aggiornamenti molto importanti da Milano.

Milan: infortunio Leao, ecco come sta

Leao in queste ultime settimane sembra essere ritornato il calciatore di inizio campionato e sicuramente ha un ruolo chiave in questo doppio confronto considerando anche la sua abilità di sfruttare gli spazi. Per questo motivo l’infortunio ha fatto tremare un po’ il Milan e i suoi tifosi. La speranza in questo momento è sicuramente quello di recuperarlo, ma l’obiettivo è quello di non peggiorare la situazione e per questo motivo si tratta di una scelta molto delicata visto che c’è la possibilità di aggravare ancora di più la situazione.

Secondo quanto riferito da Milanews, Rafa Leao non si è allenato con i compagni in questo lunedì e la convocazione sembra essere sempre più a rischio. A Milanello prevale la precauzione e quindi nelle prossime ore si avrà un quadro molto più chiaro per capire se il portoghese riuscirà o no ad essere in campo in Milan–Inter.

Ad oggi diciamo che ci sono possibilità di vederlo in panchina, difficile immaginare un suo impiego dal 1′ considerando anche il fatto che si rischia di aggravare la situazione. Sicuramente il doppio confronto consente al Milan di essere leggermente più cauto e provare ad averlo a disposizione la settimana prossima e giocarsi tutte le carte al ritorno.

Ultime Leao: obiettivo non aggravare la situazione

La situazione di Leao è in continuo aggiornamento e l’obiettivo da parte del Milan è quello di non aggravare l’infortunio e quindi non ci resta che aspettare le prossime ore per avere un quadro più chiaro. La scelta di farlo allenare a parte sembra confermare una volontà di non rischiare nulla e quindi andare con massima precauzione per consentire al portoghese di essere in campo almeno per il ritorno.

Poi il dolore non c’è e quindi non possiamo escludere una presenza in panchina nella giornata di mercoledì. Vedremo quali saranno le decisioni da parte di Pioli e Milan su Leao dopo questo infortunio accusato contro la Lazio.