La Canalis resta in intimo e fa impazzire tutti: che visione

Elisabetta Canalis leggendaria nei suoi scatti che come al solito mandano in delirio la community del web: primo piano in intimo pazzesco

Elisabetta Canalis e il suo fascino seducente sono entrati da tempo nella storia. Talmente tanto che non dovrebbero fare più notizia. E invece, ogni volta è difficile contenere le reazioni di stupore e meraviglia da parte di tutti gli ammiratori, che continuano a sognare ad occhi aperti quando la vedono.

Non può essere altrimenti, del resto, di fronte all’eleganza e alla sensualità della showgirl e modella sarda. Che nonostante il trascorrere degli anni si mantiene sempre uguale, sempre in forma strepitosa, anzi riuscendo ad apparire ogni giorno più bella di quello precedente.

Elisabetta Canalis, senza limiti e senza paragoni: non ci sono più parole

Una lunghissima storia d’amore, quella tra Elisabetta e i suoi fan, iniziata poco prima del via del nuovo millennio, con il debutto sulla grande scena grazie ai tre anni vissuti a Striscia la Notizia come velina. Anni che hanno segnato un prima e un dopo, niente sarebbe stato più come prima.

Da allora, Elisabetta è diventata l’icona assoluta della ballerina del popolare tg satirico e in generale di una figura carica di femminilità e fascino incontrastabile. Oggi, che di anni ne ha quasi 45 anni, molte cose sono cambiate, ma la sua bellezza, e il modo in cui fa sentire gli ammiratori, decisamente no. E resta, la Canalis, sulla cresta dell’onda, grazie ai suoi shooting in giro per il mondo, che in un attimo diventano virali grazie alla condivisione sui social.

Su Instagram, Elisabetta è una stella di primissima grandezza, con circa 3 milioni e mezzo di followers. E l’effetto di ogni scatto è sempre dirompente. Ci prepariamo a una estate caldissima, in cui, manco a dirlo, sarà lei la protagonista assoluta.

Elisabetta Canalis, scollatissima in lingerie: il lato A è esplosivo, la trasparenza manda al tappeto tutti i fan di Instagram

Ancora una volta, Elisabetta decide di infiammare l’atmosfera a modo suo. Con un primo piano di quelli che non si possono assolutamente dimenticare.

La visione ravvicinata in intimo è clamorosa, le curve della sua scollatura accendono la passione e la fantasia del suo vasto pubblico. Con una trasparenza che incentiva la tentazione dello zoom e provoca più che mai. Esplosiva è dire poco, il tripudio di like e commenti è quello di sempre. La regina del web ha colpito ancora.