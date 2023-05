L’Inter e Marotta sgambettano ancora la Juve: via a zero

Il calciomercato dell’Inter può passare da un nuovo colpo a parametro zero: Juventus al tappeto, Marotta disegna un capolavoro

Non è un mistero che quando mancano ormai poche giornate alla chiusura della Serie A, le attenzioni dei grandi club sono rivolte quasi del tutto alla sessione estiva di calciomercato.

Tra queste vi è certamente l’Inter che – al di là di cosa frutterà il doppio confronto di Champions League in semifinale contro il Milan – sta già mettendo in conto una pianificazione certosina per il prossimo anno. Molte cose cambieranno nella rosa nerazzurra e lo stesso Simone Inzaghi, sotto esame da mesi, non è sicuro di rimanere a guidare l’Inter anche nella stagione 2023/24. Una piccola grande rivoluzione, dunque, che partirà dall’attacco. Perchè Romelu Lukaku e Edin Dzeko potrebbero avere un destino comune: quello legato alla partenza da Milano. Il primo, sotto contratto col Chelsea che con Pochettino potrebbe puntare su di lui, ultimamente si è ripreso anche in zona gol. Difficile, seppur ancora possibile, vederlo vestire la maglia dell’Inter nei prossimi anni.

E per il bosniaco, in scadenza a giugno, l’ipotesi di un addio a parametro zero resta vivissima. Da valutare poi Joaquin Correa che giunto a Milano come fedelissimo e pupillo di Inzaghi, dovrebbe essere ceduto dinanzi ad un’offerta congrua che non porti minusvalenza alle casse nerazzurre. A centrocampo molto dipenderà da Marcelo Brozovic e Nicolò Barella, i nomi più ricercati dalle big d’Europa. Potrebbero rimanere entrambi o partirne solo uno: il favorito, come ventilato già lo scorso gennaio in ottica Barcellona, sarebbe il croato.

Addio Juve, c’è l’Inter: firma subito gratis

Il tasto più dolente, però, continua a chiamarsi difesa. Perchè la partenza a zero di Milan Skriniar potrebbe non essere l’unica novità: anche de Vrij rischia – senza un rinnovo che al momento pare improbabile – di partire senza lasciare nulla nelle tasche dell’Inter.

Se quindi due partenza per nulla remunerative sono virtualmente ufficiali, una in entrata a costo zero sarebbe un grandissimo colpo per l’Inter che verrà. Ed il nome in tal senso arriverebbe direttamente da Torino, sponda Juventus, dove la ‘Vecchia Signora’ vive diverse grane contrattuali e non tutte si risolveranno per il meglio. Si tratta di Juan Cuadrado, ormai già certo di dire addio ai bianconeri visto che l’opzione rinnovo è stata totalmente scartata e firmerà a zero per la sua prossima squadra. E questa squadra potrebbe essere l’Inter, sempre attenta alle occasioni a titolo gratuito – il grande colpo Calhanoglu dal Milan lo dimostra pienamente – con Marotta molto legato all’esperto laterale colombiano che lui stesso portò alla Juventus.

Un tentativo verrà fatto, anche in previsione di una partenza di Dumfries per fare cassa, con l’Inter decisa a chiedere non meno di 40 milioni per il terzino olandese. Lo juventino, 34 anni, sarebbe un’alternativa low cost di spessore e grande esperienza, anche in campo internazionale. Cuadrado quest’anno ha messo a segno 2 gol con 4 assist vincenti nelle 41 apparizioni totali concessegli da Massimiliano Allegri.