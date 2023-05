Mercato Napoli, le ultime. Con lo Scudetto praticamente cucito sul petto, gli azzurri programmano il prossimo anno ed in tal senso sono, ovviamente, tanti i nomi in ballo. Uno dei nomi destinati ad infiammare la prossima sessione di mercato è quello di Kvicha Kvaratskhelia. I partenopei non vogliono farsi trovare impreparati ed hanno già individuato il suo erede

Uno dei grandi protagonisti capaci di trasformare il sogno Scudetto in realtà è stato senza ombra di dubbio Kvicha Kvaratskhelia. Ha, infatti, trascinato il Napoli a suon di gol, assist e di giocate incredibili. Le sue prestazioni, come è normale che sia, non sono passate inosservate. Non a caso su di lui si stanno muovendo i principali top club mondiali. De Laurentiis non vuole farsi trovare impreparato ed ha già avviato le pratiche per quello che potrebbe essere il suo erede.

Sono tanti i club che si stanno muovendo in maniera importante per Kvaratskhelia. Sarà difficile per il Napoli trattenere il georgiano, nonostante il contratto che lo lega agli azzurri sia ancora lungo. De Laurentiis, però, sin da quando è diventato presidente, ha sempre lavorato con largo anticipo ed è per questo motivo che starebbe già muovendo i primi passi seri per l’erede del fantasista ex Dinamo Batumi.

Napoli, Pulisic erede Kvaratskhelia

Gli occhi del Napoli sono volati in Inghilterra ed in particolar modo in quel di Londra. Il Chelsea, infatti, sta realizzando una autentica rivoluzione partita nel mercato di gennaio che ha fatto scivolare nelle gerarchie alcuni elementi. Elementi che adesso rappresentano a tutti gli effetti degli esuberi. Tra questi c’è sicuramente il nome di Pulisic. L’americano, infatti, non è una prima scelta ed è quasi sempre partito dalla panchina, chiuso, tra gli altri, dall’arrivo di Mudryk. Adesso l’ex Borussia Dortmund punta a rilanciarsi ed un prestito potrebbe essere la soluzione giusta.

A frenare la riuscita di questa operazione potrebbe essere l’ingaggio, ma il giocatore ha il contratto in scadenza nel 2024 e, di conseguenza, potrebbe accettare di spalmare questa cifra su più anni. Inoltre sarebbe un colpo importante anche in termini tattici, dal momento che in carriera ha giocato, per giunta con ottimi risultati, tanto sulla fascia sinistra quanto su quella destra. In tal senso potrebbe essere una pedina spendibile anche in caso di addio di Hirving Lozano.