Vuole solo la Juve: scambio con Vlahovic sbloccato

Vlahovic è in uscita dalla Juventus e potrebbe essere utilizzato come pedina di scambio per arrivare ad un profilo molto apprezzato dai bianconeri

Allegri e la dirigenza non hanno particolarmente gradito il rendimento del centravanti serbo in questo anno e mezzo e ora sono pronti a sacrificarlo. C’è però già l’idea chiara su chi possa essere il suo sostituto per il prossimo anno.

E’ andato in gol nella trasferta di Bergamo contro l’Atalanta per lo 0-2 definitivo. Nonostante il periodo non brillantissimo Dusan Vlahovic si sta dimostrando comunque utile alla causa bianconera, con prestazioni non sempre esaltanti ma perlomeno utili. Allegri si aspettava molto di più dal suo centravanti e per questo in diverse occasioni gli ha addirittura preferito Milik. Le caratteristiche dell’ex bomber della Fiorentina e i pochi progressi compiuti in questi 18 mesi trascorsi a Torino hanno creato un dissapore tra il tecnico, l’ambiente e il ragazzo.

Pur considerando che si tratta di un classe 2000, i bianconeri non possono permettersi di aspettare nessuno e devono fare di necessità virtù. Ecco perchè per un giocatore pagato oltre 70 milioni la valutazione sul rendimento è assolutamente spietata. Vlahovic alla fine finirà sul mercato, anche per finanziare la prossima campagna acquisti. Gli estimatori fortunatamente non mancano e sia in Liga che in Premier c’è chi ha già bussato alla porta della Continassa.

Juventus, torna caldo il nome di Morata: clamoroso scambio con Vlahovic

Federico Cherubini, ds della Juve, sta pensando di intavolare addirittura un clamoroso scambio, che coinvolgerebbe una vecchia conoscenza dei bianconeri. Come riportato da ‘El gol digital’, l’Atletico Madrid avrebbe scavalcato il Real nella corsa a Vlahovic. Prima di parlava di un suo approdo nella capitale spagnola per prendere il posto di Benzema, mentre ora la sponda sembra essere quella opposta.

Simeone avrebbe indicato il nome di Vlahovic come perfetto per rinverdire la grande tradizione dei centravanti dei ‘Colchoneros‘.

La Juve vorrebbe proporre una scambio con Morata, che per la terza volta può tornare a Torino, per la felicità di Allegri e dei tifosi. Forse non di tutti i tifosi… Il problema è che la differenza di età e di valore del cartellino dovrebbe portare ad uno sforzo degli spagnoli per inserire un cospicuo conguaglio. Come scritto anche dai colleghi di calciomercato.it, non meno di 60 milioni è quella dell’ex bomber della Fiorentina. Vedremo se alla fine arriverà la fumata bianca.