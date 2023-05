110 milioni: il City prende due top player italiani con la clausola

Il Manchester City targato Pep Guardiola guarda alla Serie A per potenziare la propria rosa durante la prossima estate: centodieci milioni

Il Manchester City è la squadra più forte del mondo? Ormai la riposta ‘sì’ mette praticamente tutti d’accordo. Mister Pep Guardiola, forse l’allenatore migliore in assoluto nel panorama calcistico europeo, ha dato vita nel corso degli anni ad un giocattolo quasi perfetto, vincendo ripetutamente la Premier League.

In Champions, invece, le cose sono andate diversamente finora, col tecnico spagnolo che non è più riuscito ad alzare al cielo la coppa dalle grandi orecchie dall’esperienza sulla panchina del Barcellona. Difficile dare una vera e propria spiegazione logica in tal senso, dato che i ‘Citizens’ negli ultimi anni sono sempre partiti tra le squadre favorite ai blocchi di partenza della massima competizione europea. Ma spesso è mancato quel quid, il passo conclusivo per mettere finalmente le mani sull’ambitissimo trofeo. Mai come stavolta, però, c’è la sensazione che il Manchester City possa davvero riuscire a salire sul tetto d’Europa. Non solo, perché la compagine inglese potrebbe anche conquistare uno storico Triplete, a coronamento di una stagione a dir poco straordinaria. E gran parte della copertina spetta di diritto ad un certo Erling Braut Haaland, il quale non smette di disintegrare record dal suo approdo alla corte di Guardiola.

C’era chi pensava che il robot norvegese avrebbe avuto più difficoltà nel nuovo contesto, non essendo oggettivamente molto dotato dal punto di vista tecnico. L’ex Borussia Dortmund, però, ha segnato a raffica fin da subito, imponendosi una volta per tutte ad altissimi livelli. Probabilmente l’assenza di un centravanti ha inciso in maniera negativa nei piani dell’ex tecnico blaugrana, che ora gestisce in prima persona la punta più forte al mondo. E la differenza si vede eccome. A prescindere da come terminerà l’annata sportiva in corso, comunque, i ‘Citizens’ torneranno prepotentemente sul calciomercato per potenziare la rosa a disposizione. La dirigenza inglese, dal canto suo, guarda pure alla Serie A, in particolare Bennacer e Kim.

Calciomercato Milan e Napoli, City su Bennacer e Kim: duelli con Arsenal e United

Il centrocampista di proprietà del Milan presenta una clausola rescissoria da 50 milioni di euro e, come riferisce ‘Football Transfer’, piace parecchio pure all’Arsenal di Mikel Arteta. Discorso simile anche per quanto concerne il difensore del Napoli: clausola intorno ai 60 milioni valida solo per l’estero, oltre ad un apprezzamento concreto da parte del Manchester United.

Si tratterebbe, dunque, di un doppio affare sui 110 milioni di euro, una cifra non inarrivabile per il ricchissimo Manchester City. Motivo per cui lo sceicco Mansur potrebbe convincersi definitivamente a tentare l’assalto per assicurarsi le prestazioni dei calciatori in questione, che hanno dimostrato sul campo di possedere delle qualità fuori dal comune. Insomma, ci attende un’altra estate molto calda.