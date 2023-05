Belen, il bikini va via: la foto è da impazzire

Belen Rodriguez si mette in mostra in tutta la sua sensualità, posa senza bikini che accende in un attimo la fantasia dei fan sul web

In qualsiasi periodo dell’anno, la bellezza e la sensualità di Belen Rodriguez ci conquistano in un attimo. Ma è innegabile che con l’arrivo della bella stagione, l’effetto venga moltiplicato all’ennesima potenza e la showgirl e modella argentina tiri fuori quel qualcosa in più per risaltare sempre più agli occhi dei fan.

Belen non ha bisogno certo di presentazioni, essendo ormai di casa in Italia. Da quasi vent’anni, è una presenza fissa del nostro mondo dello spettacolo. Affermatasi non soltanto come modella, anche a livello internazionale, ma come personaggio a 360 gradi, come showgirl di sempre maggior spicco e carisma.

La soubrette ha vissuto una evoluzione che l’ha portata a essere una delle presentatrici più apprezzate. E non è un caso che ormai da un anno e mezzo sia lei a condurre uno dei programmi più iconici e acclamati della tv, Le Iene. La trasmissione di approfondimento e inchiesta su Italia Uno è da sempre un successo di pubblico, la sua presenza in conduzione non ha fatto rimpiangere le storiche figure che si erano susseguite alla guida del programma. E naturalmente, il suo fascino continua a tenere banco, indescrivibile ed irresistibile.

Sui social, Belen è sempre più una celebrità assoluta, con un seguito da oltre 10 milioni e mezzo di followers su Instagram che in questo la posiziona ai primi posti nel nostro paese. Per dire, Belen è ancora in discreto ‘vantaggio’ quanto a numero di followers su Diletta Leotta, ed è tutto dire. E come detto, con l’arrivo dell’estate è prontissima a scatenarsi.

Belen Rodriguez in topless, si copre solo con una mano: la scollatura fa viaggiare la fantasia

Per la verità, lo sta già facendo, godendosi a modo suo una giornata di relax che alza la temperatura più che mai. Al sole, Belen si esibisce in una serie di pose che accendono la passione.

Niente bikini infatti e scollatura bene in vista, coperta soltanto da una mano. Un dettaglio che non può lasciare indifferenti e infatti arrivano copiosi like e messaggi d’amore. Commenti a ripetizione per la bellissima Belen, per la quale il tempo sembra non passare proprio mai. Ci sono cose che non cambiano, la sua sensualità esplosiva è una di quelle. E i fan sentitamente ringraziano, non perdendosi mai nemmeno uno scatto, per sognare ad occhi aperti ogni volta.