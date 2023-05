Cristiano Ronaldo rompe con Georgina? Ecco la verità sulla relazione

Cristiano Ronaldo e Georgina stanno divorziando? Tantissime le voci sulla presunta separazione, ma ecco come stanno davvero le cose

Cristiano Ronaldo è indubbiamente uno dei personaggi più celebri e influenti al mondo. Lo dimostra il suo profilo Instagram, che conta più di 500 milioni di followers. Numeri spaventosi, e che rendono merito alla straordinaria carriera del cinque volte pallone d’oro. Oggi, Ronaldo non è soltanto il calciatore più pagato al mondo, con il suo trasferimento all’Al-Nassr, ma rappresenta un vero e proprio marchio. Essere così famosi ti pone inevitabilmente al centro dell’attenzione dei media di tutto il globo, con anche la vita privata che viene portata in superficie da gossip e notizie di vario genere.

Non è un caso che recentemente il rapporto di coppia di Cristiano Ronaldo sia stato messo al centro del gossip mondiale. Nello specifico, è stato affermato da diverse fonti, anche portoghesi e spagnole, che il calciatore sia in rottura con la moglie Georgina Rodriguez, anche lei ormai famosissima e seguita da milioni di followers. I motivi? Tutto partirebbe dal presunto cambiamento nello stile di vita della donna da quando la famiglia Ronaldo si è trasferita in Arabia Saudita.

Pare che la spagnola, ex commessa di Gucci, sperperi gran parte del danaro del marito in beni di lusso, e che rappresentano delle spese assolutamente superflue ed evitabili. Sembrano dunque non bastare più i 100 mila dollari mensili che Cristiano passava a Georgina prima del trasferimento all’Al-Nassr. Ma ci sarebbero ben altri motivi sotto alla presunta separazione.

Ronaldo, tradimento a Georgina

I vari media parlano di un conseguente tradimento di Cristiano Ronaldo a Georgina con una influencer venezuelana, fatto che avrebbe scatenato una crisi totale tra i due. Ma come stanno davvero le cose? Innanzitutto, il presunto tradimento è stato smentito dall’agenzia del calciatore portoghese e dalla stessa Georgina Rodriguez attraverso un post Instagram. E allora i due stanno davvero divorziando? La risposta è no, dato che proprio di recente Cristiano Ronaldo ha pubblicato un fantastico scatto con la moglie, un brindisi all’amore come mostra la foto in basso.

Sarebbero anche false le voci che riportano di una Georgina spendacciona in Arabia Saudita. La donna, ospitata di recente in un programma televisivo spagnolo, ha al contrario ammesso di essere estremamente attaccata ai valori dell’umiltà. Ha fatto l’esempio del cibo con i figli. Non vuole che questi lascino qualcosa nel piatto, e nel caso in cui accada la ritroveranno per il pasto seguente. L’oggi influencer e modella spagnola ci ha tenuto infatti a sottolineare le sue radici, che le hanno insegnato il valore dei soldi e della felicità. Chiaramente, Georgina ha fatto riferimento al suo passato, dato che non è cresciuta in una famiglia ricca e abbiente. Al contrario, si è sempre impegnata e sacrificata per ottenere il massimo dalla vita.