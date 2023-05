Doppio colpo coi soldi di Bremer: tentazione Juve

La partenza di Bremer potrebbe dare un nuovo scatto al calciomercato della Juventus, il centrale brasiliano sarebbe sostituito da due giovani talenti europei

Il futuro dei bianconeri è ancora incerto, la qualificazione in Champions resta in grande dubbio attendendo gli sviluppi della giustizia sportiva. È in arrivo una nuova sentenza afflittiva… Intanto un club sta puntando con decisione su Bremer, offrendogli il ruolo di leader indiscusso della difesa.

La prima stagione di Bremer in bianconero ha dimostrato come il brasiliano possa reggere tranquillamente il passo in un top club. Non ha sofferto più di tanto l’adattamento alla Juventus, passando da una parte all’altra di Torino ha mantenuto sangue freddo e buone prestazioni.

Bremer ha avuto qualche passaggio a vuoto (la gara di Napoli è stata da incubo), ma si è saputo subito rialzare, dimostrando sangue freddo. Le sue qualità tecniche sono importanti ed è cresciuto in leadership, spesso guidando la difesa bianconera: doti che non passano inosservate, soprattutto per un top club che cerca un difensore per completare la rosa.

Bremer saluta la Juve, arrivano altri due difensori

Le mosse del prossimo calciomercato dipenderanno dagli esiti della giustizia sportivo e dalla scelta del nuovo ds, che dovrà capire quale sarà il lavoro da fare per la Juve del futuro. Il grande dubbio resta su Bremer, se sarà il caso di fare un’operazione alla de Ligt, cedendo quasi allo stesso prezzo d’acquisto – in questo caso – lo stopper brasiliano. L’Arsenal si spingerebbe sui 50 mln per avere Bremer, al suo posto la Juve punterebbe sul duo Pau Torres e Montiel.

Pau Torres milita già nella nazionale spagnola e ha impressionato i bianconeri da quando con il Villarreal li eliminò dalla Champions League. Centrale giovanissimo, vale circa 25 mln di euro ed è in attesa di un grande club ormai da tempo. Avrebbe già dato il suo gradimento ai bianconeri e sarebbe l’alternativa dello stesso Arsenal se non arriverà Bremer.

Gonzalo Montiel invece è l’osservato speciale per la semifinale di Europa League. Arriverà a Torino con il suo Siviglia, chissà che non possano esserci i primi approcci per il futuro. Il costo del cartellino non è proibitivo, con dieci milioni il difensore potrebbe arrivare a Torino e prendere posto sulla fascia destra. La partenza probabile di Cuadrado a costo zero e la lesione al crociato per De Sciglio liberano posti sulla zona laterale, Montiel sarebbe l’acquisto ideale in questo momento facendo anche crescere il giovane Barbieri.