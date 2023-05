È ufficiale, altra penalizzazione per un club italiano: cambia la classifica

La stagione delle penalizzazioni e degli stravolgimenti in classifica continua senza sosta, non c’è settimana dove le graduatorie non vengano stravolte

Un’altra novità per la classifica in un’annata davvero imprevedibile da questo punto di vista. Conquistare i punti in campo diventa sempre più una variabile, ci sono spesso diversi fattori che portano a far scivolare le squadre nella graduatoria.

Non è ancora finita la stagione ma possiamo affermare, senza ombra di smentita, come questa sia stata l’annata calcistica tra le più controverse sul fronte delle penalizzazioni. Non c’è campionato che non ne sia stato colpito (dalla Serie A, vedi la Juventus, alla B con Reggina e Parma), il calcio italiano attende spesso le decisioni sul fronte della giustizia sportiva per dare un’aggiustata alla classifica.

In questo caso, c’è una penalizzazione che fa discutere decisamente nonostante i tifosi erano convinti di come poteva essere evitata questa sanzione. Nulla di tutto ciò, l’esito finale ha lasciato un po’ basiti la piazza.

Due punti di penalizzazione, arriva la conferma

Non è solamente la Serie A ad essere coinvolto nel vortice delle penalizzazioni, ma anche le categorie inferiori che – spesso e volentieri – regalano spunti in materia. In particolare, c’è la conferma di una penalizzazione che era stata già data e si contava di poterla evitare, in modo da chiudere la fase regolare del campionato senza intoppi. La corte federale d’appello, presieduta da Mario Luigi Torsello, ha respinto il reclamo del Monterosi Tuscia, confermando i due punti di penalizzazione nel girone C della Serie C. La compagine allenata da Leonardo Menichini conclude il torneo a 42 punti e non a 44, quelli conquistati sul campo.

La squadra del Monterosi ha comunque raggiunto l’obiettivo di stagione, nonostante il gap che in zona salvezza poteva essere decisivo. Ha evitato i playout (sono già in campo Gelbison e Messina) con mister Menichini che nei giorni scorsi ha definito come quasi epica l’impresa compiuta dai suoi, che hanno messo alle spalle dei team con un blasone sicuramente più importante in questa stagione.

Il Monterosi era stato deferito su segnalazione della Covisoc per il mancato versamento, entro il termine del 16 dicembre 2022, delle ritenute Irpef relative alle mensilità di settembre e ottobre 2022. Nonostante questi due punti in meno, comunque, la squadra non si persa d’animo e con l’esperto allenatore, ex vice di Carlo Mazzone, ha raggiunto l’obiettivo stagionale. Il finale di campionato è stato in crescendo, ben undici punti in cinque gare hanno regalato alla squadra la permanenza in terza serie.