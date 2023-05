Federica Nargi, confessione piccante: “Vi svelo cosa piace a Matri”

Da ben sette anni è la compagna di Alessandro Matri. Ecco i retroscena non poco piccanti sulla loro storia d’amore

E’ inusuale che siano proprio loro due, senza remore, a confessare i dettagli più piccanti della loro intensa storia d’amore. Si lasciano andare a raccontare, senza mezzi termini, quello che accade sotto le lenzuola, tra passione e complicità che, a quanto pare, non mancano affatto. Federica Nargi, classe 1990, è uno splendore assoluto. Probabilmente, senza esagerazioni, una delle donne più affascinanti che in questi anni hanno legato la propria figura, indirettamente, al mondo del calcio.

Lui è Alessandro Matri, che di mestiere fino a poco tempo fa faceva il bomber: una carriera che poteva avere ben altri risvolti, visto che talento e momenti di gloria, seppur sporadici, non sono mancanti all’appello dell’ex Cagliari e Juventus.

Nargi-Matri: coppia a prova di bomba. Ecco le confessioni più intime che non ti aspetti

Insieme? Sono una coppia a prova di bomba. Il loro segreto? Vuoi vedere che potrebbe essere proprio il fatto di non essersi mai sposati? Anche se, l’affascinante Federica, non nasconde alla stampa che, per lei, è proprio questo il tasto dolente. Da donna all’antica, devota sì verso il suo compagno, ma legata alle tradizioni, mette in chiaro che non ha nessuna intenzione di fare la fidanzatina a vita e che aspetta proposta ufficiale e anello.

In attesa che Matri, che appare quello più indeciso, sia pronto per il grande passo, il rapporto con Federica è comunque più solido che mai. Due bambine hanno già coronato la loro unione, Sofia (2016) e Beatrice (2019): e non si esclude, nel prossimo futuro, di allargare ancora la famiglia.

La Nargi non nasconde, però, i segreti più intimi, e svela dettagli piccanti, retroscena curiosi e calienti di ciò che accade sotto le lenzuola. Prima dell’arrivo delle due bambine, il sesso tra i due era, come spesso accade in molte coppie, un “fenomeno felicemente fuori controllo”. Federica e lo stesso Alessandro confessano che facevano l’amore tutti i giorni. Ma i loro racconti non finiscono qui.

Federica i loro inizi: “Ci siamo conosciuti a Milano, in discoteca, io non ne volevo sapere proprio di lui. Abbiamo passato tre mesi al telefono. Gliel’ho fatta sudare. Il primo bacio a casa mia. Dopo cena è scoccato il primo bacio, quanto era sudato! Poi ho detto: Ora te ne vai? È rimasto a casa mia tre giorni!”.

Riguardo al sesso, il bomber della Lazio ha raccontato: “I primi tempi lo facevamo anche otto volte in una settimana. Ora due. Ho mai fatto cilecca? Sì, una volta, non funzionava. Lei si è disperata”. E anche lei ha riguardo ha spiegato: “Ho fatto un casino, gli ho detto: ‘Non mi ami più, hai un’altra…’. Terribile”.

Poi la Nargi ha confessato quello che nessun uomo vorrebbe mai sentire: “Qualche volta ho finto l’orgasmo e lui non se ne è accorto”.

Federica e Alessandro, insomma, si lasciano andare a confessioni bollenti. E chi se lo aspettava! I fan saranno certamente piacevolmente colpiti, ma in particolare i maschietti non potranno che