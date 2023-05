Genoa, che colpo promozione: un bomber da 106 gol

Il Genoa si prepara al ritorno in Serie A dopo un solo anno e medita sulle possibili operazioni di mercato: il sogno è un bomber di razza

I rossoblù torneranno nella massima serie dopo un’ottima stagione agli ordini di Gilardino. I liguri pensano già al futuro: ecco il grande obiettivo.

Dopo una sola stagione passata in Serie B, il Genoa è pronto per tornare in Serie A. Dopo un avvio complicato con Blessin, è arrivata la svolta firmata Gilardino: i rossoblù, dopo l’arrivo dell’ex attaccante, si sono resi protagonisti di una cavalcata che li ha portati al secondo posto in classifica alle spalle del Frosinone. I liguri possono ancora vincere il campionato, ma ciò che conta è che hanno conquistato la promozione diretta con due giornate di anticipo grazie alla vittoria sull’Ascoli firmata Bani e Badelj. Il Grifone pensa già al futuro e starebbero pensando ad un colpo di mercato in grande stile.

Il Genoa sogna in grande: bomber di razza nel mirino

Mancano solo due partite alla fine del campionato di Serie B. Il Genoa affronterà due big, partendo dallo scontro diretto con il Frosinone per poi finire con il Bari, attualmente terzo in classifica. Vincere il campionato regalerebbe un’ulteriore soddisfazione a squadra, società e tifosi, ma, come anticipato, ciò che conta più di tutto è la promozione diretta. Dopo un solo anno, dunque, i rossoblù torneranno in Serie A con l’obiettivo di restarci: per questo, sarà importante costruire una rosa all’altezza.

Durante il mercato estivo sarà determinante capire quali saranno i punti fermi della squadra e chi, invece, potrebbe dire addio. Ad ogni modo, la dirigenza sarebbe già al lavoro per individuare i possibili colpi per costruire un Genoa in grado di dire la sua anche nella massima categoria. Secondo quanto riportato da SportMediaset, i rossoblù starebbero pensando ad un gran colpo ad effetto: Belotti.

Il centravanti è in scadenza di contratto con la Roma, che non ha l’obbligo di esercitare l’opzione per il rinnovo automatico (era legato al numero di presenze). L’ex Torino sta vivendo una stagione da comprimario, anche se ha sempre offerto un contributo importante e generoso quando è stato chiamato in causa, tanto da ricevere diversi elogi da Mourinho. Ad ora, però, il Gallo è a secco in Serie A, mentre ha segnato 3 reti in Europa League ed una in Coppa Italia.

Sarà determinante capire quelle che saranno le intenzioni del giocatore e dei giallorossi, che potrebbero comunque decidere di rinnovare l’accordo. Il Genoa osserva con interesse e potrebbe affondare il colpo se dovesse vedere uno spiraglio: i tifosi sognano un colpo del genere per potersi divertire ancora una volta in Serie A.