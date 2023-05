Juve salva, niente sanzione: in arrivo il comunicato ufficiale

Potrebbe arrivare una buona notizia per la Juventus di Massimiliano Allegri, vittoriosa nella difficile trasfera del Gewiss Stadium contro l’Atalanta, diretta concorrente per un posto in Champions League

La tifoseria della Juventus aspetta solo il comunicato che possa dare l’ufficialità della notizia. Secondo le ultime indiscrezioni la ‘Vecchia Signora’ potrebbe essere graziata e la sanzione ai suoi danni revocata.

Dopo la pesante e discussa sconfitta contro il Napoli, i bianconeri sono riusciti a rialzarsi con un pareggio e due vittorie consecutive. La squadra di Allegri si trova attualmente al secondo posto in solitaria, avendo scavalcato la Lazio sconfitta dal Milan e scivolata ora a due punti di distanza da Szczesny e compagni. La Juve cercherà di mantenere il vantaggio di +5 sul quinto posto ed assicurarsi così la qualificazione alla prossima Champions League. In attesa delle sentenze…

La Juventus espugna Bergamo: Iling e Vlahovic fanno volare Allegri

Nonostante il titolo di Campione d’Italia sia stato ormai matematicamente assegnato al super Napoli di Spalletti, questo finale di stagione sta regalando una lotta Champions più accesa e imprevedibile che mai. La trentaquattresima giornata, infatti, vedeva impegnate in scontri diretti ognuna delle sei squadre in lizza per un posto nella prossima Champions League. Milan e Inter hanno vinto il confronto con le romane battendo rispettivamente Lazio e Roma. La Juventus, invece, è riuscita a vincere al Gewiss Stadium nel difficile match contro la Dea dell’ex Gian Piero Gasperini.

Nella sfida agli orobici padroni di casa la squadra di Allegri ha cercato sin da subito il vantaggio, sfiorandolo con Di Maria. Nella ripresa il primo gol in Serie A di Iling Junior, dopo una combinazione con Rabiot, porta avanti i bianconeri.

Nel finale del match Allegri decide di dar spazio a Dusan Vlahovic che, dopo aver sprecato un’occasione calciando addosso a Sportiello, riesce a raddoppiare con un gol allo scadere su assist di Chiesa. Proprio negli ultimi minuti della gara del Gewiss sono partiti alcuni cori discriminatori nei confronti dell’attaccante serbo. Subito dopo la rete, l’ex Fiorentina ha voluto zittire i tifosi avversari portandosi l’indice alla bocca. Questo gesto è costato il cartellino giallo a Vlahovic, anche se nelle ultime ore si è fatto largo un nuovo scenario. Sulla falsa riga di quanto applicato nei confronti di Lukaku dopo la partita di Coppa Italia contro la Juventus, anche il serbo potrebbe essere graziato e potrebbe, dunque, vedersi revocare il giallo ottenuto allo scadere.