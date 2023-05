La Juve alza l’offerta: trovato l’erede di Vlahovic

La Juventus ha trovato il giocatore giusto per sostituire Dusan Vlahovic: i bianconeri decisi a fare una grossa offerta

Mancano poche partite al termine della stagione e gli unici due obiettivi rimasti per la Juventus sono l’Europa League e un piazzamento tra le prime quattro in classifica, nuova penalizzazione permettendo.

I bianconeri non vogliono però farsi trovare impreparati in vista della prossima stagione, dove vorranno tornare a vincere dopo questi ultimi anni di digiuno. Per questo stanno già preparando le mosse da fare sul mercato in attesa di un nuovo Ds che dovrebbe essere Cristiano Giuntoli. Alcuni giocatori della rosa dovrebbero lasciare Torino a fine campionato, in pole Dusan Vlahovic soprattutto qualora la Juventus non dovesse partecipare alla prossima Champions League o venisse esclusa dalle coppe. Per sostituirlo, però, ‘La Vecchia Signora’ non sta pensando ad un nome importante. Essa è pronta a stupire con un nome a sorpresa per il quale sono decisi ad investire molto.

Juventus, l’erede di Vlahovic arriva dalla Liga: ecco di chi si tratta

Sebbene la sua stagione sia stata tutt’altro che esaltante, a Dusan Vlahovic gli estimatori non mancano di certo, anche in virtù del fatto che parliamo solo di un attaccante classe 2000 che può solo continuare a migliorare. L’attaccante serbo non sembra avere un feeling speciale con Massimiliano Allegri e potrebbe lasciare Torino a fine stagione, specie nel caso in cui il tecnico livornese dovesse essere confermato sulla panchina dal club. Ci sono ancora tanti nodi da sciogliere in merito a quello che sarà il futuro di Vlahovic, ma la Juventus non è intenzionata a farsi trovare impreparata ed ha già scelto il suo erede, ovvero Enes Unal, attaccante turco che gioca in Liga per il Getafe.

Secondo quanto riportato dai colleghi spagnoli di Fichajes.net, la Juventus sarebbe molto interessata a Enes Unal e non sarebbe spaventata dalla richiesta degli Azulones che chiedono almeno 30 milioni di euro per salutare il giocatore. Una cifra che, però, potrebbe chiaramente abbassarsi qualora il Getafe dovesse retrocedere a fine stagione e rendere le cose molto più facili. Ad ogni modo, secondo il sito spagnolo, la Juventus è decisa a spendere anche 30 milioni di euro pur di avere l’attaccante turco che quest’anno ha segnato la metà dei gol complessivi del Getafe (14 su 30).

I bianconeri, però, non sono gli unici a volere Enes Unal. Sulle sue tracce ci sarebbe anche l’Atletico Madrid, con il Getafe che spera in un’asta per poter incassare più soldi possibili e rendere l’attaccante turco la cessione più importante della sua storia.