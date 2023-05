Morata, che colpo per l’ex Juve: la moglie resta senza parole

Se da un punto di vista sportivo la stagione di Morata con l’Atletico Madrid non è stata esaltanta, la vita di coppia dello spagnolo va a gonfie vele

Dopo due anni di prestito alla Juventus, Alvaro Morata è tornato all’Atletico Madrid con la Vecchia Signora che non lo ha riscattato al termine della scorsa stagione. Un’annata difficile per il centravanti della Nazionale spagnola: l’eliminazione ai gironi di Champions League e quella agli ottavi di finale della Coppa del Mondo in Qatar contro il Marocco.

Attualmente i Colchoneros sono al secondo posto in classifica quando mancano cinque giornate al termine della regular season. La formazione allenata dal Cholo Simeone ha un punto di vantaggio sul Real Madrid terzo e ben otto dalla Real Sociedad più staccata al quarto posto. Vantaggio netto e importante dal Villarreal quinto, che permetterà ai biancorossi di partecipare alla prossima edizione della Champions League nonostante la stagione negativa.

La dedica di Alvaro Morata alla sua Alice

Qualche giorno fa, in Spagna si è festeggiato la festa della mamma. Un’occasione importante anche per Alvaro Morata che, sul proprio account Instagram, ha voluto dedicare un post per la sua Alice, in compagna dei suoi figli. Un momento che ha commosso la moglie dell’attaccante che ha commentato sotto il post con un eloquente: “Amore mio, siete la mia vita”.

Un post che ha raggiunto quasi i 200mila mi piace, con diverse interazioni e commenti da parte dei followers. Alvaro Morata ha ancora una volta sottolineato l’importanza di Alice Campello nella sua vita: dell’amore giornaliero, della presenza costante, dell’esserci nonostante i problemi e le difficoltà. Ma soprattutto dell’amore verso i figli con un lungo ringraziamento per essere la migliore mamma del mondo.

Alice Campello è una fashion blogger di Venezia: nel 2017 ha sposato poco dopo aver conosciuto l’allora attaccante della Juventus da cui ha avuto quattro bellissimi figli: tre maschietti e una femminuccia, i gemellini Leonardo e Alessandro, il piccolo Edoardo e la neonata Bella. Una famiglia affiatata, molto amata e seguitissima sui social network, come dimostrato anche da uno degli ultimi post dell’attaccante dell’Atletico Madrid.

Il futuro di Morata potrebbe essere in Italia, anche se non (di nuovo) alla Juventus. Al bomber spagnolo, infatti, ci pensa in maniera concreta il Milan. Con un solo anno di contratto ancora, il classe ’92 ha una valutazione sui 10-12 milioni di euro.