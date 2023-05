Penalizzazione Juve, ennesimo colpo di scena: cosa sta succedendo

La Juventus è in attesa di conoscere i prossimi passi del Collegio di Garanzia del CONI: ecco la data in cui si saprà tutto

La Juventus ha sbancato il ‘Gewiss Stadium’ e grazie alle reti di Iling Jr e di Vlahovic ha superato la Lazio tornando al secondo posto in classifica. Una vittoria quella di Bergamo molto importante ai fini della prossima partecipazione alla Champions League. Ma non solo, anche in vista della prossima sfida di Europa League contro il Siviglia nella quale il morale conterà molto.

La ‘Vecchia Signora’ intende chiudere il campionato con almeno un trofeo in tasca che riporterebbe serenità in un ambiente come quello bianconero che dal mese di gennaio ne ha passate di cotte e di crude. Al momento i quindici punti di penalizzazione sono stati restituiti dopo l’ufficializzazione della disposizione del Collegio di Garanzia del CONI in merito al caso spinoso delle plusvalenze, o meglio del sistema delle plusvalenze che la vecchia dirigenza bianconera avrebbe messo in piedi da molti anni a questa parte. La società in queste ore ha conosciuto le motivazioni della sentenza dello scorso 19 aprile.

Penalizzazione Juventus, arrivate le motivazioni del Collegio del CONI

Uno degli aspetti cruciali attenzionati dai legali della Juventus riguarda la violazione o meno del noto articolo 4 del Codice di giustizia sportivo (quello relativo alla slealtà sportiva) che si rivela fondamentale per Giuseppe Chinè, pubblico ministero e titolare dell’inchiesta plusvalenze. Ebbene, l’impianto accusatorio, stando alle motivazioni, resta solido, così come la violazione dell’art.4 che riguarda la lealtà sportiva.

+++Motivazioni Collegio di Garanzia dello Sport: “Voluta e reiterata alterazione delle evidenze contabili per effetto di numerose plusvalenze i cui valori erano fittizi”+++ #Juventus — Sportface (@sportface2016) May 8, 2023

Entro trenta giorni la Procura federale d’Appello della Federcalcio emetterà una nuova sanzione, che sarà inferiore in termini di punti di penalizzazione ma, ancora una volta, afflittiva. In sostanza la Juve perderà molto probabilmente il diritto di partecipare alla prossima Champions League.

Intanto la squadra lavora agli ordini di Massimiliano Allegri con la consapevolezza che per rendere questa stagione importante risulterà fondamentale andare avanti in Europa League per regalare una grande gioia ai tifosi. Il Siviglia è un avversario molto forte e di casa in Europa, ma la Juventus ha mostrato lampi di buon calcio nell’ultima sfida di Serie A contro l’Atalanta e quindi è fiduciosa di passare il turno.