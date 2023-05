Shakira torna alla carica: Piqué umiliato in pubblico

La battaglia tra Shakira e Pique prosegue senza esclusione di colpi. Ecco le ultime novità

Sta finendo nel peggior modo possibile la storia d’amore tra la popstar e l’ex calciatore del Barcellona. Ora è Shakira a prendersi la vendetta nei confronti di Pique, come riportato dai media spagnoli a proposito di una vicenda che quasi ogni giorno regala nuove puntate.

È diventata quasi una telenovela sudamericana la fine della storia d’amore tra Shakira e Pique. I contorni e gli sviluppi per uno sceneggiato ci sono quasi tutti. Si parte dal tradimento dell’ex difensore del Barcellona che ha chiuso il rapporto, per poi passare alla ‘vendetta’ musicale che è diventata un hit con il paragone – fatto dall’artista colombiana – tra la Twingo e la nuova compagna di Pique.

Una battaglia senza esclusione di colpi, i media spagnoli come ‘As’ stanno riportando quasi aggiornamenti quotidiani su questa vicenda. Che non manca di colpi di scena, dagli scontri tra familiari delle due parti ad altre vendette che la cantante colombiana ha riversato nei confronti dell’ex blaugrana. Il tutto sempre con una buona dose di show , che non guasta mai…

Nuova vendetta di Shakira, Pique allibito

La vita dei due prosegue in maniera particolarmente mediatica dopo la separazione. La popstar è diventata quasi un idolo per le donne, mentre Pique si sta concentrando sul torneo calcistico (la Kings League) che sembra un gioco di società, con carte da estrarre, maschere e quant’altro. Intanto Shakira incassa il premio di donna dell’anno, al momento dei ringraziamenti sul palco ha offerto nuovi spunti sulla vicenda dando grandi colpe a Pique.

Shakira è stata un fiume in piena invitando le donne ad essere autonome e a non cercare l’affetto a tutti i costi. Pique diventa così quasi il capro espiatorio: “Non conta più tanto se qualcuno ti è fedele o meno, ma ciò che conta davvero è se continui ad esser fedele a te stessa”. Un riferimento nemmeno tanto velato all’ex difensore, dunque, completato dall’attualità: “La musica mi ha riportata sulla strada giusta, ho imparato lezioni importanti da altre donne”.

Colpito e affondato Pique, che di certo trova poche fan nel gentil sesso in tutta la vicenda. L’attacco di Shakira sta facendo scalpore in Spagna, il premio di Billboard sta avendo un eco imprevisto: “Siamo più coraggiosi di quanto pensiamo di esserlo, nonché anche più indipendenti. Avevamo bisogno dell’approvazioni di qualcun altro, dimenticando noi stesse… Ora non più”.