Sprint Berardi: una Big di Serie A è pronta a chiudere

Domenico Berardi è pronto a lasciare il Sassuolo, c’è una big in Serie A che può acquistare nel prossimo calciomercato il capitano degli emiliani

Domenico Berardi è una ‘Bandiera’ del Sassuolo, tutti i record del club portano la sua firma. Ha vinto un Europeo con Roberto Mancini e nella prossima stagione potrebbe esordire in Champions League, è giunto il momento della sua partenza.

Tutti in piedi per Berardi, i tifosi neroverdi sono pronti a salutarlo seppur con grande sofferenza. L’asso calabrese della squadra allenata da Alessio Dionisi sta disputando un grande girone di ritorno, a dimostrazione di come sia un calciatore che merita ben altro palcoscenico.

Berardi è il capitano di un Sassuolo sempre divertente, ieri contro il Bologna ha dato ancor di più un saggio delle sue qualità con il gol del provvisorio 1-0 fornendo poi sempre spunti e pericoli per i rossoblù. Da idolo del Sassuolo a uomo in più di un top club, il futuro potrebbe dare all’attaccante calabrese la grande chance che merita ormai da tempo.

Berardi in una big, ci siamo

La storia del Sassuolo si lega a quella di Berardi, con gli emiliani esordì in Serie B e da dieci campionati milita nella massima serie, tante sono state le avventure e le emozioni vissute insieme. Il momento della separazione sembra essere vicino, c’è una big che in Serie A può puntare su di lui, sparigliando la concorrenza dell’Inter, da sempre su Berardi e considerata come prima scelta anche dall’attaccante. Berardi è vicino al Milan, le ultime nel calciomercato spiazzano decisamente i tifosi.

I rossoneri hanno bisogno di esterni di grande qualità, c’è una rivoluzione offensiva da attuare e non più rimandabile. Saelemakers è in forma, ma con un solo esterno destro non si potrà più andare avanti, Messias non può essere sempre il tappabuchi della rosa. Berardi diventerebbe così il nuovo titolare del Milan, per un tridente da sogno con Giroud in mezzo e Leao sulla sinistra. L’italiano dovrà sfruttare la sua verve e il piede che spesso va a incrociare sia per il cross, che andando alla conclusione a giro, dando al Milan un’arma in più sulla pericolosità per la fascia destra.

Il possibile approdo di Berardi in rossonero si lega alla voglia di maturare una nuova esperienza, il Sassuolo non lo tratterebbe a vita. Quotazione intorno ai venti milioni di euro con possibilità di inserire qualche contropartita, l’azzardo di Carnevali potrebbe essere quello di chiedere in prestito De Ketelaere con ingaggio pagato dalle due società.