Addio alla Juve, l’agente svela tutto in diretta: scoppia il caso

La stagione della Juventus volge al termine e la truppa di Allegri è chiamata a provare a raggiungere gli ultimi obiettivi. Poi spazio al mercato tra acquisti, cessioni e rinnovi. L’annuncio dell’agente di un difensore in scadenza

Margine d’errore risicatissimo e vicende extra campo che ancora potrebbero rimescolare le carte per la Juventus di Massimiliano Allegri, che ha anche nell’Europa League un obiettivo sensibile da provare a portare a casa. Non mancano quindi gli stimoli giusti a Vlahovic e soci che tra campionato e coppa dovranno dare il massimo anche per arrivare al meglio alla post season, quando inizierà poi la sessione estiva di calciomercato.

Tra le tematiche da affrontare quando sarà finita l’attuale annata ci sono anche i rinnovi di contratto tra scadenze più o meno lontane da ritoccare. A tal proposito, in chiusura di rapporto nel 2024 c’è anche Daniele Rugani, difensore centrale che completa il pacchetto difensivo di Allegri e che ha sempre provato a farsi trovare pronto quando chiamato in causa. A tal proposito è intervenuto ai microfoni di Calciomercato.it in diretta Twitch su TvPlay, proprio l’agente del calciatore, Davide Torchia, che si detto soddisfatto per le parole di Allegri nei riguardi del suo assistito, che è stato anche impiegato in una gara difficile e significativa come quella contro l’Atalanta.

Calciomercato Juventus, l’agente di Rugani sul futuro: “Nessuna chiamata per il rinnovo”

Attestati di stima per Rugani non sono mai mancati da parte anche dello stesso allenatore juventino, che seppur con un minutaggio ridotto l ha sempre considerato un calciatore valido e arruolabile.

Per ciò che concerne il futuro ha quindi preso la parola lo stesso Torchia: “Per il rinnovo con la Juventus nessuna telefonata, ma è capibile. Cinque o sei anni fa sarebbe arrivata, mentre in questo momento c’è parecchia gente in scadenza che firmerà in estate. La società deve aspettare determinate cose per vedere”.

Ancora nessuna telefonata per un rinnovo contrattuale di Rugani, come ammesso dallo stesso agente che ha poi evidenziato il fatto che non ha mai voluto lasciare la Juve: “Negli anni passati non c’è stata mai la vera volontà della Juventus di dire “vai”, e neanche del giocatore di dire “vado”. Va apprezzato il fatto che ha avuto diverse occasioni ed è sempre stato attaccato alla Juve, tifoso della Juve e voleva rimanere alla Juve. Non ha mai chiesto questo”. Per il prossimo futuro andrà quindi completato il campionato e “vedremo” dice Torchia, che rimanda poi anche alla volontà di allenatore e società.