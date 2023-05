Addio Bologna, colpo Dominguez in Serie A: affare Champions

Il Bologna, protagonista di un’ottima stagione con Thiago Motta, inizia a progettare le strategie per il prossimo calciomercato estivo

Una delle più belle rivelazioni di questa stagione è senza dubbio il Bologna di Thiago Motta, che si sta rendendo protagonista di prestazioni importanti.

Tra i calciatori che bene stanno facendo agli ordini del tecnico classe 1982 troviamo il centrocampista argentino Nicolas Dominguez, a segno nell’ultima partita di campionato contro il Sassuolo terminata 1-1. Il classe 1998 si sta rendendo protagonista di una grande annata, che lo vede a quota tre reti realizzate e due assist forniti in 31 partite disputate tra campionato e Coppa Italia. Queste ottime prestazioni non sono passate inosservate, tanto che un top club nostrano è pronto a fare sul serio per acquistarlo in estate.

Dominguez pronto al grande salto, Thiago Motta ora trema: c’è la Lazio

Sulle tracce di Nicolas Dominguez c’è la Lazio, chiamata a sostituire Sergej Milinkovic Savic. Il serbo è ancora in scadenza a giugno 2024, uno di quelli insomma destinato alla partenza.

Nonostante la volontà del presidente Claudio Lotito, il centrocampista non sembra intenzionato a rinnovare il contratto con il club capitolino. Dopo otto stagioni vissute all’ombra del Colosseo, il ‘Sergente’ pare convinto a chiudere il proprio ciclo con il club romano, anche per via del desiderio di provare nuove esperienze. Data la volontà del classe 1995 di compiere il grande salto, il patron della Lazio sembra oramai essersi rassegnato all’idea di perderlo. Su Milinkovic ci sono sempre Juve e Inter, ma soprattutto un paio di big della Premier League. In testa l’Arsenal, la quale potrebbe spingersi fino a a 40 milioni di euro cash per il cartellino.

Proprio per questo motivo Tare si sta guardando intorno, individuando in Nicolas Dominguez il profilo perfetto per sostituirlo. Ad ingolosire i biancocelesti è il contratto in scadenza nel giugno 2024 del calciatore, che mette il Bologna nella condizione di non poter chiedere cifre esorbitanti. Il centrocampista argentino piace moltissimo al tecnico Maurizio Sarri, che ha dato il proprio avallo all’operazione. Si tratterebbe di un colpo importante per la Lazio, che aggiungerebbe quantità e qualità alla zona centrale del campo. Il calciomercato estivo è già pronto ad entrare nel vivo, con Nicolas Dominguez sempre più vicino al grande salto. Sarri è pronto ad accoglierlo a braccia aperte, con Thiago Motta e il popolo rossoblu che ora rischiano davvero di perdere uno dei pilastri della squadra