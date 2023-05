Addio Spalletti, il Napoli ha scelto il nuovo allenatore: nome esplosivo

In caso di dimissioni di Luciano Spalletti, il Napoli ha già pronto il nome del nuovo allenatore: tifosi in visibilio

Il Napoli ha conquistato il suo terzo scudetto e in città è festa grande per questo straordinario risultato, atteso da 33 anni. I tifosi napoletani hanno rivissuto le stesse emozioni del 1987 e del 1990 con Diego Armando Maradona e oggi possono finalmente esultare per un tricolore che sa di riscatto dopo anni difficili e tanti bocconi amari.

Il Napoli ha preso il comando della classifica già nelle prime giornate e con il passare del tempo ha aumentato a dismisura il vantaggio sulle inseguitrici. Un dominio incontrastato e indiscutibile, quello della truppa di Luciano Spalletti, il quale ha potuto celebrare il titolo grazie al pareggio conquistato a Udine.

Dopo la festa, per la società del presidente Aurelio De Laurentiis è già tempo di programmare il futuro: l’obiettivo del Napoli, come dichiarato dallo stesso presidente, è quello di puntare a traguardi ancora più ambiziosi, come la conquista della Champions League.

L’auspicio di De Laurentiis e di tutti i tifosi partenopei è che si possa proseguire con Luciano Spalletti, tra gli artefici di questo straordinario scudetto. Oltre al successo finale, infatti, questo Napoli verrà ricordato anche per la bellezza del suo gioco e per la capacità realizzativa (70 le reti realizzate in Serie A a 4 turni dalla fine). Ecco perché tra i primi obiettivi per il futuro c’è proprio la conferma di Spalletti.

Spalletti potrebbe lasciare il Napoli: c’è già il sostituto

Tuttavia, il tecnico di Certaldo non sembra convintissimo di rimanere sulla panchina degli azzurri. Come riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, nemmeno lo scudetto avrebbe cancellato le tensioni tra l’allenatore toscano e il vulcanico presidente del Napoli. In particolare, Spalletti non avrebbe molto gradito il fatto che De Laurentiis abbia deciso di prolungare il contratto del tecnico fino al 2024, esercitando l’opzione senza sedersi al tavolo con l’ex allenatore di Inter e Zenit.

Spalletti vorrebbe incontrare De Laurentiis per capire meglio i programmi futuri. Il ‘Corriere dello Sport’ non esclude che il tecnico toscano possa decidere di dimettersi in caso i programmi della società risultassero distanti dalle sue idee. Uno scenario che preoccupa il Napoli, che si sta già muovendo per non farsi trovare impreparato.

Tra i nomi che circolano in caso di separazione tra Spalletti e il Napoli c’è quello di Roberto De Zerbi, che sta facendo benissimo in Premier League con il Brighton e garantirebbe anche quella continuità in termini di gioco offensivo e spettacolo. Tuttavia, sempre secondo il ‘Corriere dello Sport’, il Napoli potrebbe fare un tentativo anche per Antonio Conte: dopo la rescissione consensuale con il Tottenham il tecnico salentino è libero e gradirebbe sedersi di nuovo su una panchina italiana.