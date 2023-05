Allegri al PSG, due nomi a sorpresa per la Juventus

Maggio sarà un mese decisivo in casa Juventus per delineare il futuro del club bianconero: Allegri può andar via, due sostituti nel mirino

Massimiliano Allegri potrebbe lasciare la Juventus con il forte interessamento del Paris Saint-Germain, sempre alla ricerca di un nuovo allenatore per il post Galtier. L’allenatore bianconero sarebbe stato inserito sul taccuino della dirigenza del club parigino come svelato dal quotidiano sportivo Tuttosport.

Il mese di maggio sarà decisivo anche per capire gli obiettivi che centrerà la compagine bianconera: il 22 maggio ci sarà ancora una nuova udienza che opterà per nuovi punti di penalizzazione per i bianconeri. Secondo le varie indiscrezioni del caso dovrebbero essere circa 9, ma l’obiettivo resta la qualificazione alla prossima Champions League. In caso di mancata qualificazione alla massima competizione europea, Allegri potrebbe così optare per l’addio: il PSG continua a fare la corte ai migliori allenatori della Serie A, tra cui anche Allegri e Mourinho.

Addio Allegri, la Juventus ha due nomi a sorpresa: pazza idea

Massimiliano Allegri potrebbe così fare le valigie per accettare una nuova proposta suggestiva della sua carriera. Era tornato a Torino con l’obiettivo di conquistare nuovi successi importanti, ma il momento storico dei bianconeri non è così positivo anche per le vicende extra-calcistiche in cui sono stati coinvolti.

La Juventus non intende farsi trovare impreparata. Come svelato da Tuttosport, in caso di addio di Allegri la dirigenza bianconera starebbe pensando a due pazze idee per il futuro. Da una parte ci sarebbe l’allenatore del Marsiglia, Igor Tudor, che è stato il vice di Pirlo durante l’avventura sulla panchina bianconera; dall’altra il nome a sorpresa sarebbe quello del giovane allenatore napoletano, Raffaele Palladino, protagonista di una cavalcata da urlo alla guida del Monza dopo aver guidato la Primavera biancorossa nelle prime settimane.

Il salto di qualità si è subito visto nel gioco e per le idee del giovane tecnico italiano, pronto subito al grande passo in avanti. Il Monza l’ha già blindato con Galliani che non vorrebbe farlo subito partire. La Juventus dovrà così prendere una decisione in caso di addio di Allegri, accostato sempre ai migliori club d’Europa. Igor Tudor, invece, è stato protagonista alla guida del Marsiglia facendo la voce grossa in Ligue1 ed esprimendo un calcio moderno ricco di duelli con il 3-4-3 marchio di fabbrica. In poco la Juventus dovrà comunicare la decisione definitiva in vista della prossima stagione.