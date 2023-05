Caos in RAI: ribaltone allo sport, cosa cambia

Tempo di grandi manovre in Rai con la nomina dei vertici sia per l’azienda che per i Tg: c’entra anhe Rai Sport che avrà una nuova guida

Sono giorni di forte fibrillazione nel mondo dello sport ma anche in quelli che lo raccontano in televisione. Tutto comincia in RAI con le dimissioni, ampiamente previste, di Carlo Fuortes che ricopriva il ruolo di amministratore delegato.

Il primo passo, come spiega “La Repubblica”, sarà quello di nominare il suoi successore. Anzi, in realtà dobbiamo usare il plurale perché saranno due anche se manca una conferma ufficiale. I nomi caldi sono quelli di Roberto Sergio e Giampaolo Rossi, uno come nuovo amministratore delegato, e l’altro come direttore generale.

Non a caso l’accelerata è arrivata adesso perché toccherà a loro pianificare i palinsesti della prossima stagione, da presentare agli sponsor tra un paio di mesi. Molti programmi e conduttori sono già confermati, ma ci sono ancora punti interrogativi a cominciare dal futuro di Fabio Fazio e non solo.

Si annuncia un giro vorticoso di nomine anche per i direttori dei tg e di Rai Sport, un ruolo attualmente scoperto. Al Tg1 che resta il più visto in Italia è atteso Gian Marco Chiocci, ora direttore dell’AdnKronos e che piace tanto a Giorgia Meloni quanto a Giuseppe Conte. Al Tg2 invece arriverà Antonio Preziosi, vicino a Forza Italia.

Resta da piazzare invece Nicola Rao, oggi direttore del Tg2. La soluzione più logica secondo le anticipazioni di stampa è quella di RaiNews perché l’attuale direttore, Paolo Petrecca, è destinato ad un altro incarico, Dovrebbe essere lui infatti il nuovo capo di RaiSport, ora guidata ad interim da Marco Franzelli, che sarebbe ben felice di assumere comunque il comando.

Caos in RAI e volti nuovi a Rai Sport dopo le dimissioni di Alessandra De Stefano

Il problema a RaiSport è cominciato il mese scorso quando Alessandra De Stefano, nominata un anno e mezzo prima alla guida della testata giornalistica sportiva, si è dimessa. Dopo 31 anni di carriera in rai, spesso come inviata per il ciclismo, la giornalista campana dpvrebbe diventare inviata a Parigi dove vive per ragioni di famiglia.

La De Stefano si era fatta molti nemici anche in seno alla redazione e i modesti ascolti degli speciali sui Mondiali di Calcio 2022 oltre che per La Domenica Sportiva e Domenica Dribbling hanno pesato. Al suo posto quindi potrebbe arrivate Paolo Petrecce che non è un nome nuovo legato allo sport.

Romano, classe 1964 e laureato in Lettere, è giornalista professionista dal 1997. Ha cominciato presso alcune tv regionali e nel 1999 è entrato nella redazione romana di Rtl 102,5, come conduttore e speaker dei notiziari. In quel periodo ha collaborato con Stream per le telecronache di Champions League e servizi sulla Serie A serie A.

In Rai dal 2001 come redattore presso il Tg2, nel 2007 è passato a RaiNews 24 e nel 2017 è diventato caporedattore, poi vice direttore dal 2019. Due anni fa era stato nominato direttore delle Testate Rai News24, Televideo e Rainews.it.