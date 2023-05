Inter, Zhang se vince vende: l’annuncio in mattinata

In casa Inter, al di là del fatto che la testa sia tutta sulla sfida contro il Milan di UEFA Champions League, si parla sempre con maggiore insistenza della possibile cessione del club. A tal proposito in mattinata c’è stato un annuncio di un certo rilievo che ha spiazzato tutti i tifosi.

Da giorni, ormai, si parla della volontà da parte di Zhang di cedere l’Inter. Ancor di più nel caso in cui si dovesse andare avanti in Champions League e conquistare la tanto agognata finale. Da questo punto di vista, però, arrivano delle novità che spiazzano i tifosi, dal momento che in mattinata è arrivato un annuncio a dir poco importante da questo punto di vista. Andiamo a vedere di che cosa si tratta e quali sono le conseguenze di queste parole.

Zhang vende l’Inter: le ultime

L’attenzione di tutti i tifosi nerazzurri è, per ovvie ragioni, concentrata sul campo e sulla grande partita che si disputerà questa sera contro il Milan. Si tratta di un euroderby che mette i brividi per il peso della posta in palio, resa ancora più notevole dalla rivalità che c’è tra le due tifoserie. Non si può, però, dimenticare la questione societaria, con il futuro del gruppo Zhang che continua ad essere avvolto dal mistero.

In tal senso in mattinata è arrivato un annuncio che, di certo, non farà piacere a molti supporter del club di Milano. “Il Giornale” ha rilanciato la notizia dell’interessamento di Gianfelice Mario Rocca vicino all’acquisizione della società. Sarebbe, nel caso in cui questa voce dovesse trasformarsi in realtà, un ritorno dell’Inter in mano italiano. Da quando Erick Thohir ha rilevato il club da Moratti, con la successiva cessione a Suning, la proprietà è sempre stata straniera. L’annuncio, però, fa saltare questi piani, visto che arriva una netta smentita.

Rocca presidente dell’Inter? La smentita

In una nota diffusa in mattinata, l’imprenditore ha destituito di ogni fondamento queste voci, anche in maniera molto netta. Allo stato attuale delle cose, dunque, non sarà lui il nuovo presidente e proprietario dell’Inter, né tanto meno sembra interessato all’acquisizione del club. Difficile adesso immaginare quali scenari potrebbero aprirsi. Rocca ha suscitato sin da subito grandi speranze nei tifosi dell’Inter visto che è uno degli imprenditori più ricchi ed importanti al mondo.