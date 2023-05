Due per uno Vlahovic: alla Juve un ex e un campione del mondo

Il calciomercato della Juventus passerà verosimilmente dalla cessione di Dusan Vlahovic: il doppio colpo è da sogno, Allegri stavolta può esultare

Massimiliano Allegri è pronto a guidare la sua Juventus verso quello che sarà un periodo cruciale per la stagione bianconera, dentro e fuori dal rettangolo di gioco.

La doppia sfida al Siviglia rimane lo snodo principale visto che – in caso di esito positivo nel doppio confronto – la ‘Vecchia Signora’ potrebbe effettivamente giocarsi un trofeo tra i più ambiti quest’anno. Ma non solo. La rincorsa ad un posto utile per la qualificazione alla prossima Champions League resta prioritaria: nonostante gli sforzi, però, sembra che tutto o quasi possa svanire in una bolla di sapone. Perchè il riesame del caso plusvalenze fittizie non ha fatto altro che confermare l’arrivo di una nuova penalizzazione che molto probabilmente non concederà ai bianconeri di partecipare alle prossime coppe europee.

È ancora tutto da decidere ma le indiscrezioni non lasciano spazio a molte speranze per Chiesa e compagni. Ecco perchè, con la testa al campo, i pensieri della dirigenza saranno invece rivolti alla prossima annata calcistica che viene da tempo considerata come quella del rilancio. Si punterà a tornare ai vertici per lottare, in primis, per lo scudetto 2023/24. Nel mezzo una sessione estiva di calciomercato che rischia davvero di vedere diversi profili di spicco in casa Juventus fare le valigie e salutare Vinovo. E tra questi non può mancare nemmeno Dusan Vlahovic.

Doppio big: non solo Morata per la Juventus

Il feeling con Allegri è ai minimi storici, il serbo non si sente valorizzato ed in campo – il più delle volte – l’attaccante è sembrato il lontano parente dell’ex Fiorentina che un anno e mezzo fa veniva pagato 81 milioni di euro dal club piemontese. Ecco perchè alla fine Vlahovic, davanti alla giusta proposta, potrebbe finire per partire salutando non solo la Juventus ed il calcio italiano.

Chi sembra essere tutt’ora in pole position per il bomber è l’Atletico Madrid. Il ‘Cholo’ Simeone segue da tempo gli sviluppi riguardanti Vlahovic e sarebbe deciso a farsi definitivamente avanti nelle prossime settimane con una proposta che può mettere in grossa difficoltà i vertici torinesi. Per arrivare a Vlahovic i ‘Colchoneros’ metterebbero sul piatto, in primis, il cartellino di Alvaro Morata. Dopo il prestito la sua seconda avventura con la maglia della Juve è terminata: si avvicina, però, la scadenza contrattuale con il club di Madrid. E lo spagnolo potrebbe essere sacrificato per aumentare la proposta per il cartellino di Vlahovic.

Oltre al bomber – che Allegri sarebbe felicissimo di ritrovare in bianconero – gli spagnoli metterebbero sul piatto anche un’altra contropartita. Si tratta di Rodrigo de Paul, centrocampista campione del Mondo con l’Argentina e non più indispensabile per il tecnico sudamericano. L’ex Udinese è stato in più occasioni accostato ai colori bianconeri ma questa, insieme a Morata, potrebbe essere davvero la volta buona per vederlo sbarcare alla Juventus.