La leggenda dell’Inter spaventa tutti: violenza e farmaci, che è successo

Un ex calciatore dell’Inter, che è stato tra i protagonisti dello storico Triplete nerazzurro, ha rilasciato un’intervista che fa discutere

L’ottimismo è cresciuto notevolmente. Ora sembra proprio che l’Inter abbia ripreso definitivamente la retta via, come testimoniano gli importantissimi successi ai danni di Lazio e Roma. La squadra ha finalmente ricominciato a girare come deve, dopo un periodo caratterizzato da reiterati passi falsi in Serie A. I nerazzurri, attualmente, occupano il quarto posto in classifica a quota 63 punti.

Ciò significa che la qualificazione alla prossima Champions League è molto più fattibile rispetto a qualche settimana fa, quando la ‘Beneamata’ era scivolata fuori dalla zona Champions. Grazie agli ultimi risultati positivi messi a referto, Simone Inzaghi e i suoi calciatori potranno preparare più serenamente i prossimi impegni, su tutti la semifinale della massima competizione europea contro il Milan. Un Euroderby che mobiliterà una città intera. Ci sarà sicuramente una finalista italiana quest’anno, che dovrà vedersela faccia a faccia con una tra Real Madrid e Manchester City. L’Inter, alla pari dei cugini, appare nettamente sfavorita per la conquista della coppa dalle grandi orecchie, ma la compagine milanese non intende tirarsi indietro. D’altronde, il calcio spesso ci ha insegnato che in un unico scontro diretto può davvero accadere di tutto.

Tra l’altro, Inzaghi si è confermato ‘Re di coppe’ in questa stagione, a maggior ragione le due super potenze europee sopra citate non dovranno assolutamente sottovalutare Lautaro Martinez e compagni, nel caso in cui superassero anche l’ostacolo Milan. Il tecnico piacentino, dal canto suo, corre spedito verso una riconferma nella prossima stagione. Ad un certo punto la società si è vista costretta a riflettere profondamente sul futuro della panchina, ma adesso si respira un’aria ben differente in quel di Appiano Gentile. Qualche settimana fa era persino circolata l’ipotesi di un esonero a stagione in corso, assegnando momentaneamente l’incarico a Christian Chivu, attuale allenatore della Primavera nerazzurro nonché uno degli eroi dello storico Triplete dell’Inter di Mourinho.

Inter, confessione choc di Chivu: “Prendevo farmaci”

L’ex terzino ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di ‘Sportitalia’, per la rubrica ‘Mister si nasce’, soffermandosi su parecchie tematiche. Chivu ha confessato ciò che ha dovuto passare dopo la frattura al cranio, riportata nel corso di un match tra Chievo e Inter.

“Prendevo delle medicine, che mi avevano portato a fare delle cose che non mi appartenevano, come il pugno a Marco Rossi. Ma nessuno sa che prendevo delle medicine. I miei compagni chiamavano mia moglie e le chiedevano se fosse tutto ok“, ha spiegato l’ex difensore. Parole che non lasciano a tante interpretazioni. Il tecnico romeno se l’è vista davvero brutta a causa di quel gravissimo infortunio, che lo costrinse a giocare perennemente con un caschetto protettivo in campo. Per fortuna ora è soltanto un brutto ricordo.