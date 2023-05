Lascia l’Inter per la Fiorentina: colpo a sorpresa dei viola

Con il derby che cattura l’attenzione, l’Inter sta ‘trascurando’ il mercato e la Fiorentina potrebbe approfittarne subito: colpo a sorpresa per i viola

Derby, solo derby, fortissimamente derby. C’è un unico pensiero che accompagna le giornate di dirigenti, calciatori e tifosi in casa Inter: il doppio confronto Champions contro il Milan.

Stasera è in programma la sfida di andata, sei giorni dopo quella di ritorno: in palio c’è un posto ad Istanbul e soprattutto la possibilità di rendere memorabile un’annata che finora non è stata certo ricca di soddisfazioni. A Milano si aspettavano di rivedere una stracittadina decisiva per lo scudetto, come lo fu lo scorso anno, ma il Napoli ha troppo presto preso il largo, lasciando nei guai Inzaghi e Pioli. I due allenatori sono riusciti a riscattarsi alla grande, arrivando alla penultima tappa della competizioni internazionale più importante: chi vince avrà la possibilità di restare nella storia del club, lo sconfitto al contrario dovrà blindare un posto nella prossima edizione della Champions per evitare di veder marchiata come fallimentare la propria annata.

In questa situazione, con l’atmosfera che si fa sempre più incandescente, è normale che il calciomercato sia momentaneamente messo in stand-by. Lo è sul fronte delle trattative per acquisti e cessioni, a maggior ragione per i rinnovi di contratto. Così ad approfittarne potrebbe essere la Fiorentina che proprio dalle fila dell’Inter potrebbe prendere un rinforzo importante per Vincenzo Italiano.

Calciomercato Inter, non rinnova e va alla Fiorentina

I viola sfideranno proprio i nerazzurri nella finale di coppa Italia e sono impegnati anche nella semifinale di Conference League. L’obiettivo è portare a casa almeno un trofeo, che a Firenze manca da anni, e poi utilizzare l’estate per rendere ancora più competitiva la rosa.

Per farlo Pradè guarda in casa Inter e segue gli sviluppi della situazione legata a Danilo D’Ambrosio. Il difensore è in scadenza di contratto a fine anno nonostante sia un’alternativa importante per Inzaghi. Finora però la trattativa per il rinnovo non è entrata nel vivo ed è su questo che punta la Fiorentina per convincerlo a lasciare Milano e trasferirsi in maglia viola. Una idea che potrebbe diventare realtà nelle prossime settimane. L’ex Torino è un nome gradito a Italiano che sarebbe contento di aggiungere un tassello di grande esperienza e duttilità nella propria retroguardia. Se ne parlerà, ma decisioni non saranno prese certo a breve. Ora c’è solo un pensiero che occupa le giornate anche di D’Ambrosio: il derby e la doppia sfida con il Milan che mette in palio un posto nella storia dell’Inter.