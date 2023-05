Operazione Verratti: che affare in Serie A, super colpo

Per la prima volta nella sua vita Marco Verratti è pronto ad abbracciare il campionato di Serie A. Ecco la sua possibile destinazione

In Francia Verratti è entrato nel mirino delle contestazioni da parte dei tifosi. Gli stessi che, più di 10 anni fa, lo hanno accolto come uno dei migliori prospetti del calcio italiano. E non hanno sbagliato visto che, nel corso delle stagioni, è andato a migliorare sempre di più diventando uno dei centrocampisti più completi al mondo. Adesso, però, la sua avventura al Paris Saint Germain potrebbe essere arrivata alla conclusione.

Un top club di Serie A pensa seriamente all’acquisto dell’abruzzese. Anche se non sarà affatto semplice per due motivi: il primo è il costo del suo cartellino che si aggira intorno ai 50 milioni di euro; il secondo è il suo ingaggio da oltre 10 milioni l’anno. La società, però, farò di tutto per convincere sia i parigini che lo stesso atleta a sposare il loro progetto.

Verratti, occasione d’oro in Serie A: un top club ci pensa

Dopo esattamente 11 anni l’avventura in Francia per Marco Verratti potrebbe essere arrivata alla conclusione. Nonostante il suo contratto scada il 30 giugno del 2026, il rapporto di lavoro con il club parigino potrebbe terminare tra pochi mesi. Oltre a Messi e Neymar anche il centrocampista della nazionale è entrato nel mirino delle critiche da parte dei supporters. Gli stessi che non sono assolutamente soddisfatti di come sta andando la stagione sportiva.

Come riportato in precedenza si fa avanti, sempre di più, l’ipotesi di un possibile ritorno in Italia. Per lui si tratterebbe della prima volta in Serie A. Un campionato che ha solamente annusato quando indossava la maglia del Pescara. Con gli abruzzesi ha conquistato la promozione nella massima serie, ma non ha collezionato neanche un minuto visto che è stato subito acquistato dall’allora ds Leonardo. Nel frattempo, sul 31enne, ci ha fatto un pensierino l‘Inter.

Non sarebbe la prima volta che i nerazzurri mostrano interesse verso di lui. L’affare si potrebbe concretizzare solamente in un modo, ovvero nel caso in cui Marcelo Brozovic venisse ceduto. Le richieste per il croato di certo non mancano, in particolar modo dall’estero dove molti club – Barcellona in primis – osservano con molta attenzione la sua situazione. Zhang potrebbe decidere di effettuare una cessione importante per fare cassa. Il nome scelto è proprio quello dell’ex Dinamo Zagabria, e chissà che proprio con i parigini non possa nascere una idea di scambio tra lo stesso Brozovic e Marco Verratti. Le vie del mercato, del resto, sono infinite…