Ora Pirlo può tornare: pronta la panchina in Serie A

Andrea Pirlo è pronto a tornare in Italia dopo solamente una stagione vissuta all’estero come allenatore. La sua avventura in Turchia potrebbe terminare alla fine del campionato

Andrea Pirlo potrebbe seriamente prendere in considerazione l’idea di ritornare nel nostro Paese. Fino a questo momento i risultati ottenuti dalla sua squadra non hanno soddisfatto in alcun modo il club. Salvezza conquistata, ma un nono posto che sa davvero di beffa. Non è da escludere che, alla fine del torneo, le due parti possano incontrarsi e salutarsi in maniera definitiva.

Per il mister ex Juventus le richieste nella massima serie italiana di certo non mancano. Anzi, ci pensa seriamente un club che potrebbe sollevare dal proprio incarico il suo allenatore. Anche perché, come lui anche il suo collega, ha un contratto in scadenza il 30 giugno di quest’anno. Molto difficile, a questo punto, ipotizzare che possa essere prolungato.

Pirlo, il ritorno in Serie A si avvicina sempre di più: le ultime

Il suo primo incarico in Serie A è stato indimenticabile. Anche perché davvero non si aspettava di essere promosso, solamente dopo qualche giorno, come allenatore della prima squadra della Juventus. L’ex presidente Agnelli lo aveva scelto come guida per la ‘Juventus Next Generation’. Successivamente al siluramento di Sarri, l’ex campione del mondo del 2006 si è ritrovato a guidare alcuni suoi vecchi compagni di squadra. solamente un anno, però, le strade tra le due parti si separarono.

Al termine di un anno sabbatico la scelta di provare l’esperienza estera come allenatore. In Turchia, al Karagumruk, si aspettavano decisamente qualcosa in più. Dopo un inizio per nulla facile, Pirlo ha ottenuto una serie di vittorie importanti che li ha allontanati sempre di più dalla zona retrocessione. Un addio, tuttavia, non è affatto da scartare. Le richieste per il ‘Maestro’ di certo non mancano. C’è un club in particolare che sarebbe pronto ad accoglierlo a braccia aperte.

A partire dalla prossima stagione il Sassuolo potrebbe seriamente cambiare la guida tecnica della squadra. L’attuale mister, Alessio Dionisi, è in scadenza di contratto. Fino a questo momento non si sta assolutamente parlando di un suo possibile rinnovo. La firma sul contratto si allontana ogni giorno di più, con appunto Pirlo in cima alla lista della dirigenza neroverde. A dire il vero non si tratterebbe neanche della prima volta che il suo nome viene accostato agli emiliani. Questa volta, però, il matrimonio potrebbe andare in porto.