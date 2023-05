Ribaltone sulla panchina di una Big italiana: c’è l’esonero

Finale di stagione choc per il tecnico di una big, fatale l’ultimo brutto risultato: già scelto il sostituto. Ecco tutti i dettagli

La stagione sta ormai per concludersi, all’appello mancano giusto gli ultimi verdetti. Per quanto concerne il calcio in Italia, il Napoli si è aggiudicato lo scudetto ed uno dei quattro posto valevoli per accedere alla prossima fase a gironi della Champions League. Ora non resta che assegnare gli altri tre. Per quanto concerne la lotta per non retrocedere, poco fa è arrivata anche l’ufficialità della Sampdoria in serie cadetta.

Uno smacco per i blucerchiati anche perché la retrocessione definitiva è arrivata appena poche ore dopo un’altra notizia importante per la città ligure: quella della promozione del Genoa in massima divisione. Per un club genovese che è risalito, ce n’è uno che è retrocesso. Traguardo importante anche per il Frosinone che è stata la prima delle squadre di Serie B a tornare nel campionato maggiore.

A fine stagione sarà poi tempo di tirare le somme anche pe gli allenatori. Tanti sono gli esoneri in vista. Al punto che una big italiana ha già deciso di dire addio alla propria guida tecnica. L’annuncio da parte del club è arrivato direttamente attraverso un comunicato ufficiale. Scelto il sostituto.

Cambio in panchina: ufficiale l’esonero del tecnico di una big

Si tratta della Lazio, in particolare della formazione femminile del club capitolino. Le biancocelesti, dopo anni difficili passati in Serie B, hanno voglia di cambiare marcia ottenendo la promozione nella massima serie. Traguardo che sembrava alla portata almeno fino a qualche settimana fa, quando le capitoline erano ancora al primo posto.

Tuttavia, l’ultimo pesante k.o. oltre ad essere costato la vetta della classifica, è costato anche combaciato con l’esonero di mister Massimiliano Catini. Aver smarrito il primo posto, diventato di proprietà del Napoli anche nel calcio femminile, è stato fatale per l’avventura capitolina del tecnico che ha ceduto il proprio posto al collega Gianluca Grassadonia.

Tre partite a disposizione del tecnico salernitano, con un importante passato da calciatore nella Serie A maschile, per aiutare la Lazio Women a raggiungere il primo posto. Piazzamento distante appena un punto che permetterà di ottenere la promozione in maniera diretta. Senza passare per gli spareggi. Traguardo minimo per le biancocelesti che da dopo il campionato interrotto a causa della pandemia, nel 2020, ha trovato una nuova marcia.

La Lazio Women, tuttavia, deve guardarsi anche le spalle dalla risalita del club Lady Granata Cittadella. Esattamente a quota 66 punti, proprio come le capitoline. Il presidente Claudio Lotito ha investito tanto nella rosa femminile, delegando gran parte degli impegni a suo figlio Enrico. Mancare la sua promozione non è una possibilità.