Si ritira una grande volto del campionato di Serie A: fulmine a ciel sereno

All’età di 41 anni l’attaccante ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo: fulmine a ciel sereno per i tifosi che lo hanno sempre sostenuto

Non è sempre facile accettare l’idea che un giorno si debba per forza di cose dire addio al calcio giocato. Per molti calciatori dire addio allo sport più bello del mondo non è mai facile, specie se si è giocato costantemente ad alti livelli.

Esistono tuttavia alcuni calciatori che scelgono di concludere la loro carriera nelle serie minori a dimostrazione che l’amore per il gioco del calcio va oltre il prestigio e l’aspetto economico. Ebbene, in quest’ultimo calderone, va inserito un calciatore che, da quando è arrivato per la prima volta in Italia, nel lontano 2002 è diventato subito l’idolo delle varie tifoserie nelle piazze in cui ha giocato. Oggi, all’età di 41 anni, ha deciso di dire addio per sempre al calcio.

German Denis: l’ex Napoli e Atalanta dice basta

Parliamo proprio di lui, di German Denis. L’argentino con una lunga esperienza in Italia ha deciso di dire addio al calcio giocato dopo aver regalato l’ultimo gioia ai tifosi del Real Calebina, club bergamasco che milita nella Lega nazionale dilettanti. Ebbene, ‘El Tanque’ Denis ha permesso alla piccola realtà lombarda di ottenere la salvezza diretta nel Girone B di Serie D: l’ex attaccante di Napoli, Atalanta e Reggina si è dimostrato decisivo nella sua ultima partita contro il Varesina. Al triplice fischio dell’incontro, Denis si è emozionato andando ad abbracciare i compagni che lo hanno sostenuto in quest’ultima parentesi della sua carriera.

Tanti i messaggi di ringraziamento nei confronti del nativo di Lomas de Zamora (città della provincia di Buenos Aires, Argentina). Lo stesso club dilettantistico bergamasco ha deciso di onorare il suo campione tramite un video da brividi pubblicato sul profilo Instagram della società. Ma non solo, anche alcuni ex compagni – come ad esempio Montalto e Liotti, entrambi calciatori di proprietà della Reggina – hanno voluto omaggiarlo come merita.

German Denis, dopo le esperienze con le maglie di Cesena, Napoli, Udinese e Atalanta, ha deciso di fare ritorno in Italia nel 2019 quando accettò la proposta della Reggina. Con la maglia amaranto ha disputato l’ultima parte importante della sua carriera a suon di reti e prestazioni eccellenti permettendo alla storica compagine calabrese di scalare i vertici del calcio italiano (in Serie C, in particolare, mise a segno 12 reti quasi tutte decisive per la promozione). In totale, nel corso della sua carriera, ‘El Tanque’ ha messo a segno oltre 200 reti tra Serie A, B, C, D e Primera Divisiòn argentina.