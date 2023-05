Via dalla Juve per vestire la maglia della Lazio: che regalo per Sarri

Il giovane talento bianconero potrebbe essere ceduto per fare cassa: occasione ghiotta per il club biancoceleste

Tutto in bilico, tutto sul filo del rasoio. La travagliata stagione della Juve deve ancora emettere i suoi verdetti, col grande asterisco che pende sulla classifica dei bianconeri. Quanti punti di penalizzazone verranno alfine inflitti al club piemontese? E se non si arrivasse alla Champions attraverso il campionato, basterebbe vincere l’Europa League per accedere alla coppa più prestigiosa considerando le possbili sanzioni che l’UEFA potrebbe comminare? Sono tutte domande che affliggono tanto Max Allegri quanto la dirigenza, impegnati in un mercato a singhiozzo. Un mercato per cui non è stata ancora scelta una determinata strategia. Troppo importante, ai fini della determinazione dell’effettivo budget a disposizione, sapere se la squadra parteciperà alle prossime Coppe.

In siffatta situazione, tra chi propugna un mercato basato sull’arrivo di giovani talenti italiani, e chi vuole innanzitutto battere la strada della cessione dei big che pesano a bilancio coi lotro statosferici ingaggi, si naviga a vista. La Lazio, che sente odore di Champions League forte del suo terzo posto in classifica, sta guardando a casa dei bianconeri per rafforzare la sua rosa. E proprio un giovane, che ha brillato in provincia nella stagione in corso, è stato messo nel mirino del comandante Sarri per il suo centrocampo. Già consigliato al suo attuale club da Allegri in persona, che avallò il trasferimento a titolo temporaneo, l’ex Genoa è pronto al salto in una big.

Sarri pesca a casa Juve: Allegri non può farci nulla

Classe 2001, acquistato già lo scorso anno ma lasciato parcheggiato al Grifone dove ha dovuto subire l’onta della retrocessione, Nicolò Rovella si è mostrato più che degno del palcoscenico della Serie A con un campionato di ottimo livello con la maglia del Monza. La formua del prestito secco concordata con Galliani prevede che il ragazzo torni alla base il prossimo 1 luglio. La Lazio, consapevole delle difficoltà finanziare della Juve, è pronta all’assalto già nei primi giorni di trattative. Sarri ha individuato in Rovella un ottimo play basso al quale affidare la costruzione della manovra. Ed è disposto, col beneplacito di Tare, a presentare l’offerta giusta.

Sebbene teoricamente Rovella rappresenti quel tipo di profilo dal quale ripartire per la costruzione di una Juve giovane ed italiana, urge dare immediatamente respiro alle casse del club. Considerando che la partenza dei big avanti con l’età potrebbe non essere così semplice, incassare intanto una cifra tra i 12 e i 15 milioni per il nativo di Segrate potrebbe far comodo. Con buona pace di Allegri, che pensava di riabbracciare il suo pupillo all’alba della nuova stagione.