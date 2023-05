Altro che PSG: destinazione sensazionale per Mourinho

La Roma rischia di perdere lo Special One dopo solo due anni, ma José Mourinho non piace solo al Paris Saint-Germain

Allena la Roma dal luglio 2021 e fu accolto in terra giallorossa, come un campione. In effetti, anche se lui gli scarpini non li indossa, è il vero top player dei capitolini guidati alla vittoria della Conference League. José Mourinho sembrava essersi lasciato alle spalle la magia, dopo qualche parentesi non proprio ottima, ma alla Roma si è ritrovato e ha riportato il club ai vertici.

Se gli riuscisse la super giocata, il portoghese porterebbe i giallorossi in finale di Europa League, magari poi, arrivando anche alla vittoria finale che regalerebbe la qualificazione alla Champions del prossimo anno.

Senza dimenticare il campionato dove i ‘Lupacchiotti’ possono ancora arrivare tra i primi quattro club in Serie A. Arrivare a giocare la Champions grazie al passaggio europeo sarebbe il sogno di tutto, ma anche riuscirci attraverso il campionato non dispiacerebbe ai tifosi romanisti ormai letteralmente pazzi di lui.

Mourinho va in una big: PSG bruciato al fotofinish

Certo che l’Italia sembra proprio portare fortuna a Mou che dopo l’Inter ha aspettato undici anni per tornare e, quando lo ha fatto, ha portato qui da noi ancora dei trofei internazionali. Ma c’è una cosa su tutte che spaventa, ora, i supporters della squadra della Capitale. Mourinho vinse e divertì in nerazzurro, ma andò anche via dopo soli due anni. Dopo lo storico Triplete. E il secondo anno in giallorosso, per lui, è già scoccato. Lascerà di nuovo da vincente? Possibile, soprattutto dopo le ultime voci di mercato.

Nelle ultime ore, il sessantenne di Setubal ha visto il suo nome accostato a quello del Paris Saint-Germain. Una suggestione certo non di poco conto e non soltanto per l’ingaggio che una società del genere potrebbe promettere all’ex Inter.

Il Paris, si sa, colleziona campioni ma non riesce a trionfare in Europa ed un uomo ambizioso come lo ‘Special One’ potrebbe ascoltare quanto meno le telefonate (per alcuni media francesi già arrivate…) della dirigenza parigina.

Non solo PSG, comunuqe… Carlos Forjanes, giornalista di ‘AS’, lancia una scommessa. Essendo stato un ex tecnico del Real Madrid, il famoso quotidiano sportivo spagnolo si interessa sempre delle sorti di Mourinho e chissà che non possa indovinare. Intervenuto nella diretta Twitch di Tv Play, il giornalista ha spiegato che è difficile pensare a un ritorno del portoghese al ‘Bernabeu’, almeno per ora. Il motivo? Anche se non accedesse alla finale di Istanbul, Carlo Ancelotti restarebbe saldo sulla sua panchina.

Cosa accadrebbe, invece, se la semifinale con il Manchester City (1-1 all’andata al ‘Bernabeu’) diventasse una catastrofe? Ovvero, se fosse persa in maniera davvero umiliante. In quel caso, Florentino Perez sceglierebbe tra tre nomi. Uno è Pochettino, che però ha già un accordo col Chelsea; gli altri due sono dei grandi ex, ovvero Zidane e, appunto, José Mourinho.