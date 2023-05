Arthur torna e riparte: scambio choc di prestiti

Arthur ha annunciato il ritorno alla Juventus, ma potrebbe ben presto diventare un utile pedina di scambio nel calciomercato dei bianconeri

Arthur rientrerà dal prestito al Liverpool e sarà nuovamente ceduto, stavolta c’è un’opzione interessante che matura nel calciomercato della Juventus, pronta a sacrificare il centrocampista per arrivare a un obiettivo concreto per la prossima stagione.

La storia di Arthur con la Juve non è mai decollata, l’operazione fatta nell’estate 2020 ha lasciato molti rimpianti. Sia per il fatto di aver mandato via Pjanic, il quale non era ben voluto tatticamente da Sarri che comunque andò via dopo un mese, ma soprattutto per le prestazioni del brasiliano davvero insufficienti.

Lento e compassato, Arthur è ricordato come uno dei peggiori acquisti degli ultimi anni in bianconero, la sua cessione è stata sempre vista come un sollievo dai tifosi. Dopo l’annuncio sul ritorno a Torino, dato che i ‘Reds’ di Klopp non riscatteranno il suo cartellino (cifra era stata fissata sui 33 milioni), c’è già un’altra pista per il prossimo futuro che potrebbe portare in maglia bianconero un sicuro titolare.

Arthur via, c’è un nuovo scambio

Difficilmente qualche club comprerà il brasiliano con un’offerta cash, si punterà su uno scambio di prestiti che possa almeno essere utile a due squadre, partendo dalla parità del cartellino. Guardando al calcio europeo, sta spuntando un’ipotesi clamorosa ma non irrealizzabile, riguardando Arthur e un altro calciatore che non avrebbe più chance nel top club d’origine. La Juve ci pensa e sa che potrebbe essere la soluzione migliore anche per il bilancio, non si naviga di certo nell’oro. Lo scambio Arthur-Umtiti potrebbe coinvolgere il Barcellona, prestiti che sarebbero ben visti dai rispettivi tifosi.

Umtiti, attualmente al Lecce, resterebbe in Serie A e sarebbe un colpo spiazzante che verrebbe tolto all’Inter. Il difensore è un mancino che più si avvicina a Giorgio Chiellini, quanto di più vicino a un suo erede in campo e accetterebbe di rimanere nel nostro campionato, dove si è rilanciato con l’ottima stagione in Salento. L’esperienza non gli manca e non farebbe problemi ad andare a Torino, qualunque sarà il destino dei bianconeri dopo le sentenze della giustizia sportiva. La coppia con Bremer sarebbe tra le più granitiche del campionato.

Arthur invece tornerebbe al Barcellona, allenato da Xavi suo ex compagno di squadra. E chissà che non possa essere proprio l’allenatore spagnolo a rilanciare la carriera del regista brasiliano, da anni fermo a una specie di limbo in campo. La Liga è il torneo giusto per promuovere nuovamente Arthur, la Juve è pronta a questo scambio senza indugi.