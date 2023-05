Rescissione e addio: Inter, la novità è clamorosa

La rescissione di questo giocatore per l’Inter potrebbe essere una vera e propria manna dal cielo. In passato si era fatto anche il suo nome

Il calciomercato estero per le squadre italiane può essere a suo modo molto interessante. Spesso e volentieri si è parlato di poca disponibilità economica dei club nostrani. Ed effettivamente è così. Ma questa volta l’affare potrebbe essere piuttosto conveniente per la diretta interessata. Con la mancata conferma di Lukaku, infatti, all’Inter potrebbe servire un nuovo attaccante in grado di dare solidità al reparto quando occorre. Per questo motivo tenere d’occhio gli altri campionati è sempre una scelta giusta.

Dai tabloid esteri trapela che Aubameyang stia facendo il possibile per poter rescindere il suo contratto con il Chelsea in scadenza nel 2024. L’impatto dell’attaccante originario del Gabon con i Blues non è stato eccezionale. Neanche lontanamente paragonabile al feeling con i Gunners, appartenenti tra l’altro alla sponda opposta del nord di Londra. Tante le partite opache, troppi gli infortuni riscontrati. Questo ha portato le due parti, parlando dunque di club e giocatore, a dividere le loro strade il prima possibile. L’ex Borussia Dortmund è ad oggi un’occasione troppo ghiotta per lasciarsela sfuggire. Soprattutto se si considera il suo costo, che – viste le condizioni – non sarà mai particolarmente alto.

Chiaramente le suddette fonti specificano che queste, al momento, sono solamente ipotesi. Le voci di corridoio nel mondo del calcio circolano ad una velocità incalcolabile, e controllarle è di conseguenza molto difficile. I piani del giocatore sono differenti, ma negare il suo feeling con Milano sarebbe ingenuo. Il suo piano attuale è quello di unirsi ‘gratuitamente’ al Barcellona, squadra nella quale ha giocato fino a poco tempo fa. Tale scenario sarebbe molto positivo per i blaugrana, vista la loro situazione economica fatiscente.

Aubameyang e l’Inter: un amore mai iniziato

Nella sua lunga e corposa carriera Aubameyang ha vestito numerose maglie. Prima di attirare l’attenzione di tutta Europa e non, il gabonese ha militato in Italia Nell’annata del 2002 è entrato a far parte delle giovanili della Pro Patria, squadra di appartenenza lombarda. Successivamente è finito al Milan, dove ha condiviso la maglia rossonera con un altro grande prospetto di quel vivaio allenato da Filippo Galli: Matteo Darmian. Il nome del bomber gabonese era stato accostato anche ai nerazzurri, per puro caso proprio la squadra in cui milita attualmente il jolly di Legnano.

Insomma, l’ex Barça avrebbe potuto ritrovare un suo grande amico, ma la trattativa tra club e giocatore non è mai decollata. Anzi, con molta probabilità non si è nemmeno mai intavolata concretamente. Però le voci riguardo un interesse reciproco sono state citate e confermate più volte, e chissà che questo fuoco della passione ben presto non torni ad ardere. Magari proprio a partire dalla prossima finestra di mercato, approfittando così di una rescissione di contratto quasi annunciata. Il rebus offensivo potrebbe essere risolto proprio da un innesto del genere, per buona pace di tutti i tifosi, conseguenziale magari a un nuovo addio di Romelu Lukaku.