Accordo da 10 milioni: Juve e Roma sanno già tutto

Le due italiane potrebbero essere imbrigliate da una rivale spagnola pronta all’acquisto del vecchio obiettivo esterno per la difesa, ci sarebbe già un accordo in fase di definizione

Juventus e Roma hanno detto la loro nelle prime due semifinali d’andata di Europa League, rispettivamente contro Siviglia e Bayer Leverkusen negli scenari casalinghi dell’Allianz Stadium e dello Stadio Olimpico. Non sono state due partite semplici, specie per i bianconeri che hanno trovato di fronte a sé un’avversaria ben lontana dalle prestazioni offerte nel campionato de La Liga.

Nell’attesa di conoscere il verdetto definitivo su chi potrà accedere alla finalissima, le due italiane sono anche piuttosto attive fronte mercato in apertura la prossima estate.

Molto su entrambi i fronti potrebbe cambiare: i bianconeri, vicini alla riconferma di Massimiliano Allegri nonostante le tante critiche subite nell’ultimo periodo, avranno da sistemare a puntino il reparto di centrocampo dopo le uscite di Wes McKennie, Arthur e Denis Zakaria; mentre lungo le corsie esterne non dovrebbero più correre Alex Sandro e Juan Cuadrado.

Anche i giallorossi, dal canto loro, in dubbio sulla presenza o meno di José Mourinho in panchina, non potranno contare sulle prestazioni di uno sfortunato Rick Karsdorp. Comune denominatore è dunque la ricerca di un buon terzino di spinta che sappia anche profondere attenzione in fase di ripiegamento.

Uno come Alvaro Odriozola, vecchia conoscenza della Fiorentina, in uscita dal Real Madrid perché non più facente parte del progetto tecnico di Carlo Ancelotti.

Calciomercato, Odriozola resta in Liga: niente da fare per le italiane

Quella nella capitale spagnola è dunque la fase finale della propria esperienza e Florentino Perez potrebbe dunque valutare la cessione anticipata rispetto alla scadenza di contratto del 2024 per non incappare nell’ennesimo svincolo a parametro zero.

Stando agli ultimi aggiornamenti, però, nessuna delle due rivali italiane avrebbe mosso passi significativi nei suoi confronti. A tal punto che l’Athletic Bilbao, per rinforzare la corsia esterna, sarebbe in procinto di chiudere l’affare coi ‘Blancos’ per circa 10 milioni di euro.

Anche la Real Sociedad si sarebbe avvicinata al suo profilo, ma la propensione da parte del calciatore sarebbe quella di restare nel giro di un club ricco di storia come quello basco.

Anche l’Inter, nei mesi passati, aveva sondato Odriozola come eventuale opzione per il dopo Denzel Dumfries.

Le voci di trasferimento sul calciatore olandese tuttavia avrebbero trovato un lieve freno negli ultimi giorni e per questo motivo, sospinti anche dalla buona visuale mediatica ricevuta dopo la vittoria nella prima delle due semifinali di Champions League contro il Milan, avrebbero messo da parte il vecchio obiettivo per sondarne altri di maggiore appetibilità internazionale.