Dzeko, spunta un curioso retroscena sul gol al Milan

Grande protagonista della stracittadina dal sapore europeo, il bosniaco ha raccontato la sua prodezza nel post-gara

Gli ci sono voluti solo 8 minuti. E un calcio d’angolo, situazione nella quale, data la sua altezza, può essere sempre pericoloso. Edin Dzeko però stavolta ha voluto fare le cose in grande, andando ad impattare al volo ma non di testa, di piede. E non col destro, ma col (presunto) piede debole.

Un gol da favola, che ha spianato la strada al sucesso nerazzurro e che ha ricordato – per chi ha buona memoria – un sinistro al volo allo Stadio Olimpico Grande Torino qualche anno fa, quando vestiva ancora la maglia della Roma, o più recentemente una girata mancina sotto la Nord nella gara dello scorso novembre contro il Bologna nel roboante 6-1 finale.

Quando si tratta di dare un segno della propria presenza in una gara importante, se non decisiva, com’era quella andata in scena poche ore fa a San Siro, il bosniaco risponde sempre presente. Accorso a microfoni di Inter TV subito dopo il Derby vinto, lo slavo – che tra l’altro è andato vicino alla doppietta ad inizio ripresa, quando un formidabile Maignan ha opposto il corpo al suo tiro a botta sicura – il centravanti ha raccontato la sua prodezza. Svelando un retroscena.

“Il gol è arrivato da un calcio d’angolo che avevamo preparato stamattina“, ha esordito l’ex attaccante di Manchester City e Roma. “Calhanoglu ha messo in mezzo la solita palla bellissima, io avevo Tomori che mi marcava, poi Calabria. Ho trovato palla col sinistro ed è andata bene“, ha dichiarato davanti alle telecamere della TV ufficiale del club.

Le prove della mattina: tutti i segreti del gol di Dzeko

Non nuovo a prodezze balistiche di siffatta bellezza, Dzeko ha in qualche modo confermato la teoria del suo ex compagno sia tra le fila giallorosse che nella stessa Inter, Aleksandar Kolarov. Che da anni tenta di convincere scherzosamente l’attaccante sul fatto che sia mancino, non destro. Convinto intimamente che Dzeko sia più letale quando tira col cosiddetto piede debole piuttosto che con quello forte, l’idea alternativa dell’ex esterno sinistro ha trovato conferma anche al Derby.

Destrorso o mancino che sia, il bosniaco ha risposto ancora una volta presente. Ripagando la fiducia di mister Inzaghi, che lo ha preferito a Lukaku. Ora, per chiudere il cerchio, bisognerebbe timbrare il cartellino anche nella gara di ritorno. E poi magari firmare anche il prolungamento di contratto col club nerazzurro. A quel punto Dzeko potrebbe concentrarsi esclusivamente sulla tanto agognata finale di Istanbul…