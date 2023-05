Finale e addio vengono a prendersi Lautaro

Il futuro di Lautaro Martinez potrebbe essere lontano da un’Inter pronta ad acciuffare la finale di Champions League

La partenza di Lautaro Martinez sarebbe davvero traumatica in casa nerazzurra. C’è una squadra tornata alla carica per l’argentino, che così potrebbe chiudere un ciclo con l’Inter e vivere una nuova esperienza sportiva.

Il classe ’97 di Bahia Bianca è il leader offensivo di un’Inter che si trova a un passo dalla finale di Champions League. L’exploit europeo della squadra di Inzaghi è avvenuto tenendo ben saldi i nervi e affidandosi in attacco all’argentino che, pur non segnando valanghe di gol in Europa è decisivo con la sua leadership.

Un elemento fondamentale, i gol li fa in Serie A mentre in Champions allarga il gioco per gli inserimenti dei compagni, basti vedere l’azione del secondo gol nel derby. Qualità di livello, il titolo mondiale conquistato con l’Argentina lo ha posto sotto una nuova luce e l’Inter teme di perderlo dopo questa stagione con un top club che ha pronta una grande offerta.

Lautaro via dall’Inter, ecco dove potrebbe giocare

Un calciatore del genere, come leader offensivo, farebbe decisamente comodo a chiunque. L’argentino è il tipo di attaccante che non tira mai indietro la gamba. La corsa costante e la voglia di non mollare mai poi lo hanno portato ad essere il beniamino della tifoseria, ma dall’altra parte c’è Beppe Marotta che comunque dovrà cedere un big per migliorare il bilancio.

Così avanza con decisione la pista Manchester United. Come riporta Football Insider, i ‘Red Devils’ vogliono puntare sull’attaccante anticipando gli eventuali pensieri del Chelsea, con una proposta da 75 milioni di euro cash. Cifra considerevole che sicuramente sarebbe analizzata dalla squadra nerazzurra.

Un’eventuale vittoria della vecchia Coppa dei campioni porrebbe l’Inter a fare due ragionamenti. Il primo su una cessione, con Martinez che peraltro andrebbe via da vincitore assoluto. Il secondo, invece, sulla conferma dell’argentino – che sarebbe fondamentale anche in ottica Mondiale per club – rimandando la sua partenza destinazione estero all’estate 2024. Ovviamente a una cifra irrifiutabile, da 80 milioni a salire.

Il Manchester United vuole comunque affrettare i tempi temendo l’avanzata del Chelsea che – con l’ingaggio di Mauricio Pochettino in panchina – più di un suo pensiero al suo connazionale potrebbe farlo. I tifosi nerazzurri attendono, sarà un mese decisivo sotto tutti i punti di vista tra – appunto – mercato, Champions e finale di Coppa Italia con la Fiorentina.