Gelo Brozovic, i tifosi dell’Inter restano senza parole

Ennesima sorpresa che riguarda Marcelo Brozovic: la decisione sul centrocampista dell’Inter ha spiazzato, ecco cosa può accadere adesso

Vincere aiuta a vincere, si sa. In casa Inter la speranza è che il recente rotondo successo sul Milan, nella semifinale d’andata di Champions League, possa essere solo l’inizio.

In 11′ prima Dzeko e poi Mkhitaryan hanno messo le cose in chiaro, lasciando solo le briciole ai rossoneri di Pioli. Una gara a senso unico che ha – probabilmente – chiuso buona parte del discorso qualificazione. La finale di Istanbul si avvicina e la Milano nerazzurra spera con forza che si possa tornare a sognare, come accaduto tredici anni fa. In panchina c’era un certo Josè Mourinho, i tempi e la squadra sono decisamente cambiati. Ma le prestazioni che recentemente sta tirando fuori la squadra allenata da Simone Inzaghi non precludono alcuno scenario da qui a un mese. Tra le scelte che hanno dato ragione al tecnico piacentino vi è stata l’esclusione dal 1′ – e non è affatto la prima volta – di Marcelo Brozovic. Il regista croato negli ultimi anni è stato un cardine quasi impossibile da rimpiazzare, diventando assolutamente insostituibile per lo scacchiere di Conte prima e dello stesso Inzaghi poi.

Brozovic-Inter: decisione già presa

Adesso, però, con l’esplosione di Calhanoglu che viene preferito anche come regista basso all’ex Dinamo Zagabria, la recente esclusione di Brozovic nel match più importante dell’anno ha smosso qualcosa. Perchè se già a gennaio scorso si era parlato con grande vigore della potenziale partenza del classe 1992, adesso ogni discorso potrebbe essere riallacciato.

Si era vociferato del tanto discusso scambio con Franck Kessie, poi rimasto in forza al Barcellona ma che rimane uno dei sogni di mercato di Marotta. E Brozovic? Simone Inzaghi la sua scelta l’ha fatta e non solo nel recente derby. Brozovic, da pilastro assoluto, sta diventando un’alternativa di lusso che seppur preziosa, resta comunque un ricambio. Uno scenario che al giocatore di certo non fa piacere, anche perchè dopo essere stato falcidiato dagli infortuni, il 30enne croato è finalmente tornato abile e arruolabile ma nel frattempo chi lo ha sostituito ha evidentemente conquistato le piene attenzioni di Inzaghi.

Durante la prossima ed imminente sessione estiva di calciomercato, dunque, il regista potrebbe dire addio all’Inter. Non è più inamovibile e per una offerta ritenuta congrua dalla dirigenza del club di Steven Zhang – si parla di non meno di 30 milioni di euro – il centrocampista potrebbe finire per salutare definitivamente la Milano nerazzurra. Quest’anno Brozovic, tra campionato e coppe, ha accumulato 33 presenze – 1979′ in campo – con 2 gol e 3 assist vincenti all’attivo.